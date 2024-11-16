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Премьер Словакии пообещал не пускать Украину в НАТО - РИА Новости, 16.11.2024
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06:00 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/fitso-1984111733.html
Премьер Словакии пообещал не пускать Украину в НАТО
Премьер Словакии пообещал не пускать Украину в НАТО - РИА Новости, 16.11.2024
Премьер Словакии пообещал не пускать Украину в НАТО
Премьер Словакии Роберт Фицо пообещал не допустить вступление Украины в НАТО, пока он находится своем посту. Об этом он заявил в интервью китайскому каналу... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T06:00
2024-11-16T06:00
в мире
украина
словакия
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо пообещал не допустить вступление Украины в НАТО, пока он находится своем посту. Об этом он заявил в интервью китайскому каналу CGTN. "Пока я премьер-министр Словакии, я буду озвучивать позицию Словакии по НАТО: Украина не должна быть частью НАТО", — заявил политик.Он также предупредил, что вступление Украины в НАТО может привести к дальнейшей эскалации и послужить началом третьей мировой войны.Ранее Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Польшу заявил, что Украина оказалась в положении, при котором она теряет территории, и нужно продолжать накачивать ее оружием, чтобы спасти ситуацию.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти высказывания, отметила, что Рютте призывает не к деэскалации, а к продолжению "кровавой бойни".Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241109/zelenskij-1982845811.html
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в мире, украина, словакия, роберт фицо, россия, нато, мария захарова, марк рютте
В мире, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Россия, НАТО, Мария Захарова, Марк Рютте
Премьер Словакии пообещал не пускать Украину в НАТО

Фицо заявил, что будет до конца сопротивляться вступлению Украины в НАТО

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо пообещал не допустить вступление Украины в НАТО, пока он находится своем посту. Об этом он заявил в интервью китайскому каналу CGTN.
"Пока я премьер-министр Словакии, я буду озвучивать позицию Словакии по НАТО: Украина не должна быть частью НАТО", — заявил политик.
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Он также предупредил, что вступление Украины в НАТО может привести к дальнейшей эскалации и послужить началом третьей мировой войны.
Ранее Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Польшу заявил, что Украина оказалась в положении, при котором она теряет территории, и нужно продолжать накачивать ее оружием, чтобы спасти ситуацию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти высказывания, отметила, что Рютте призывает не к деэскалации, а к продолжению "кровавой бойни".
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаСловакияРоберт ФицоРоссияНАТОМария ЗахароваМарк Рютте
 
 
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