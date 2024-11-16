https://ria.ru/20241116/dtp-1984189613.html

В Москве завели дело после ДТП с грузовиком и трамваем

В Москве завели дело после ДТП с грузовиком и трамваем - РИА Новости, 16.11.2024

В Москве завели дело после ДТП с грузовиком и трамваем

Уголовное дело заведено после ДТП с грузовиком и трамваем на северо-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T21:02

2024-11-16T21:02

2024-11-16T21:02

происшествия

россия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Уголовное дело заведено после ДТП с грузовиком и трамваем на северо-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. В пятницу в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что грузовик въехал в трамвай на северо-западе Москвы. Как уточнили РИА Новости в столичном метрополитене, около 9.30 в районе остановки "Школа имени Зои и Александра Космодемьянских" водитель грузовика, по предварительным данным, не уступил дорогу трамваю, следовавшему по маршруту №23, и допустил столкновение, пострадавших нет. Движение трамваев было оперативно восстановлено. "По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что в результате ДТП есть пострадавшие. Кроме того, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)