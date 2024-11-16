Рейтинг@Mail.ru
В Москве завели дело после ДТП с грузовиком и трамваем - РИА Новости, 16.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:02 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/dtp-1984189613.html
В Москве завели дело после ДТП с грузовиком и трамваем
В Москве завели дело после ДТП с грузовиком и трамваем - РИА Новости, 16.11.2024
В Москве завели дело после ДТП с грузовиком и трамваем
Уголовное дело заведено после ДТП с грузовиком и трамваем на северо-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T21:02
2024-11-16T21:02
происшествия
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268218_0:35:2323:1342_1920x0_80_0_0_0c0e6abf205e1cc6e5157847cb8c5b34.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Уголовное дело заведено после ДТП с грузовиком и трамваем на северо-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. В пятницу в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что грузовик въехал в трамвай на северо-западе Москвы. Как уточнили РИА Новости в столичном метрополитене, около 9.30 в районе остановки "Школа имени Зои и Александра Космодемьянских" водитель грузовика, по предварительным данным, не уступил дорогу трамваю, следовавшему по маршруту №23, и допустил столкновение, пострадавших нет. Движение трамваев было оперативно восстановлено. "По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что в результате ДТП есть пострадавшие. Кроме того, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
https://ria.ru/20241116/dtp-1984149599.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268218_244:0:2080:1377_1920x0_80_0_0_9af7bc6c69d7fd266c91681ee1ae36c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве завели дело после ДТП с грузовиком и трамваем

СК РФ: после ДТП с грузовиком и трамваем на северо-западе Москвы завели дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Уголовное дело заведено после ДТП с грузовиком и трамваем на северо-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
В пятницу в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что грузовик въехал в трамвай на северо-западе Москвы. Как уточнили РИА Новости в столичном метрополитене, около 9.30 в районе остановки "Школа имени Зои и Александра Космодемьянских" водитель грузовика, по предварительным данным, не уступил дорогу трамваю, следовавшему по маршруту №23, и допустил столкновение, пострадавших нет. Движение трамваев было оперативно восстановлено.
"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в результате ДТП есть пострадавшие.
Кроме того, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Место столкновения двух автомобилей в Омской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
МВД назвало причину ДТП в Омской области, где погибли два человека
Вчера, 13:59
 
ПроисшествияРоссияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала