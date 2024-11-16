https://ria.ru/20241116/dtp-1984149599.html

МВД назвало причину ДТП в Омской области, где погибли два человека

МВД назвало причину ДТП в Омской области, где погибли два человека - РИА Новости, 16.11.2024

МВД назвало причину ДТП в Омской области, где погибли два человека

Стали известны подробности ДТП на трассе в Омской области, в котором погибли две женщины, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T13:59

2024-11-16T13:59

2024-11-16T13:59

происшествия

омская область

омск

тюмень

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ОМСК, 16 ноя — РИА Новости. Стали известны подробности ДТП на трассе в Омской области, в котором погибли две женщины, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. ДТП произошло вечером 15 ноября на трассе "Тюмень-Омск" в районе 602-го километра. Выяснилось, что 41-летний водитель Toyota Camry ехал из Омска в сторону Тюмени. На дороге он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Haval F7 под управлением 36-летней женщины, рассказали в ведомстве. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и спасатели. "В результате автоаварии 30-летняя пассажирка Toyota, а также 48-летняя пассажирка Haval от полученных травм скончались на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля Toyota с травмами головы и груди доставлен в больницу. Также госпитализированы пострадавшие водитель Haval и 10-летняя пассажирка Camry", - сообщили в пресс-службе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

омская область

омск

тюмень

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Ольга Фомченкова

происшествия, омская область, омск, тюмень, министерство внутренних дел рф (мвд россии)