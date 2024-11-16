https://ria.ru/20241116/dtp-1984034235.html

Треть наездов на пешеходов на дорогах произошли в темное время суток

Треть наездов на пешеходов на дорогах произошли в темное время суток - РИА Новости, 16.11.2024

Треть наездов на пешеходов на дорогах произошли в темное время суток

В темное время суток происходит примерно треть всех наездов на пешеходов, при этом более 60% погибших пешеходов попали под колеса автомобилей в условиях... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T08:00

2024-11-16T08:00

2024-11-16T08:00

происшествия

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В темное время суток происходит примерно треть всех наездов на пешеходов, при этом более 60% погибших пешеходов попали под колеса автомобилей в условиях ограниченной видимости; соответствующие данные за десять месяцев 2024 года привели в Госавтоинспекции МВД России.Всего с начала года в России зафиксировано 26,9 тысячи ДТП с участием пешеходов, в результате которых погибли более 2,5 тысячи и пострадали 25,2 тысячи человек. Из них 8,6 тысячи наездов произошли в темное время суток. В таких автоавариях погибли более 1,6 тысячи человек, 7,3 тысячи получили травмы.Одна из основных причин ДТП в темное время суток условиях или в условиях недостаточной видимости, как отмечают в Госавтоинспекции, — отсутствие на одежде пешеходов всех возрастов световозвращающих элементов. Напротив, их наличие позволяет водителям своевременно замечать пешеходов на дороге, особенно за городом, где нередко отсутствует достаточное освещение проезжей части. Вне населенных пунктов наличие световозвращающих элементов на одежде пешеходов в темное время суток обязательное требование Правил дорожного движения."При переходе дороги, движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток, в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать их видимость водителями транспортных средств. Игнорирование использования световозвращателей на одежде часто приводит к ДТП с высокой для пешеходов тяжестью последствий, вплоть до летального исхода", — отметил замначальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.Он также напомнил о положении ПДД, которое обязывает водителей в случае вынужденной остановки транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине быть одетыми в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала.Он также напомнил о положении Правил дорожного движения, которое обязывает водителей, которые вынужденно сделали остановку вне населенного пункта в темное время суток, в том числе по причине ДТП, быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала.В темное время суток водитель, использующий ближний свет фар, увидит человека без световозвращателей на одежде примерно с расстояния в 30-50 метров. В случае их наличия это расстояние кратно увеличивается – в среднем до 200 метров. При движении с дальним светом фар – до 350 метров, – прокомментировали в Госавтоинспекции МВД России.Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".

https://ria.ru/20240614/peshekhody-1952957404.html

https://ria.ru/20240923/gosavtoinspektsiya-1973126155.html

https://ria.ru/20240814/kaliningrad-1966185505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, гаи, гибдд мвд рф