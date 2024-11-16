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В Приангарье завели дело после гибели при пожаре бабушки и ее внука - РИА Новости, 16.11.2024
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16:36 16.11.2024 (обновлено: 16:42 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/delo-1984165146.html
В Приангарье завели дело после гибели при пожаре бабушки и ее внука
В Приангарье завели дело после гибели при пожаре бабушки и ее внука - РИА Новости, 16.11.2024
В Приангарье завели дело после гибели при пожаре бабушки и ее внука
Бабушка и трехлетний внук погибли во время пожара в частном доме поселка Тыреть в Приангарье, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T16:36
2024-11-16T16:42
происшествия
жилье
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иркутская область
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ИРКУТСК, 16 ноя - РИА Новости. Бабушка и трехлетний внук погибли во время пожара в частном доме поселка Тыреть в Приангарье, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. По данным ГУМЧС Приангарья, в поселке Тыреть загорелся частный дом. Соседи потушили огонь до прибытия пожарных. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Погорельцы задохнулись едким дымом. "После тушения пожара спасатели обнаружили в жилище тела 60-летней женщины и трехлетнего мальчика. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", -говорится в сообщении. В настоящее время проводятся следственные действия. Расследование контролирует прокуратура.
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происшествия, жилье, россия, иркутская область
Происшествия, Жилье, Россия, Иркутская область
В Приангарье завели дело после гибели при пожаре бабушки и ее внука

СУСК РФ: в Приангарье завели дело после гибели при пожаре бабушки и ее внука

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ИРКУТСК, 16 ноя - РИА Новости. Бабушка и трехлетний внук погибли во время пожара в частном доме поселка Тыреть в Приангарье, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
По данным ГУМЧС Приангарья, в поселке Тыреть загорелся частный дом. Соседи потушили огонь до прибытия пожарных. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Погорельцы задохнулись едким дымом.
"После тушения пожара спасатели обнаружили в жилище тела 60-летней женщины и трехлетнего мальчика. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", -говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные действия. Расследование контролирует прокуратура.
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