Бжания пообещал уйти в отставку, когда освободят здание парламента

ТАМЫШ (Абхазия), 16 ноя — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания пообещал уйти в отставку, когда протестующие покинут здание парламента в Сухуме."Когда они покинут здание, я напишу заявление об уходе, и на новых выборах посмотрим, сколько они поддержки получат", — сказал он на встрече с народом в селе Тамыш.Президент подчеркнул, что протестующие должны освободить комплекс правительственных зданий, тогда он будет готов назначить новые выборы. В случае его отставки управлять страной будет вице-президент, добавил Бжания.Сам он готов выдвинуть свою кандидатуру на выборах.Что происходит в АбхазииНакануне парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект о ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге заседание не состоялось — депутаты решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю.Тем временем у здания парламента по призыву оппозиции стали собираться протестующие, которые практически сразу заявили, что расходиться не намерены, пока высший государственный орган не проголосует против ратификации документа. Когда стало понятно, что заседания не будет, между митингующими и силовиками начались столкновения. Сторонники оппозиции сломали забор вокруг вокруг комплекса правительственных зданий, а затем ворвались в парламент и администрацию президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек.Президент, депутаты и правительство покинули рабочие места, а оппозиция стала требовать отставки главы государства. Начались переговоры, которые поздно вечером завершились обращением президента к своим сторонникам. Бжания заявил, что он и все члены правительства остаются на своих местах, а затем отправился в свое родное село Тамыш. Оппозиция утром выступила с обращением, в котором назвала своей целью отставку Бжании и стабилизацию политической ситуации в стране, и начала готовиться к новому митингу.
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РИА Новости
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Заявление президента Абхазии Бжании о намерении уйти в отставку
Заявление президента Абхазии Бжании о намерении уйти в отставку, когда протестующие покинут правительственный комплекс.
2024-11-16T13:21
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PT0M49S
Обстановка в парламенте и администрации президента в Абхазии
Здания парламента и администрации президента в Абхазии сообщаются между собой, поэтому из первого можно попасть и во второе. Как передает корреспондент РИА Новости, все входы в здания открыты, в них гуляют участники протестов, а силовиков почти нет.
На видео сверху – вход в здание администрации президента, снизу – вид на территорию перед парламентом, открывающийся из кабинета в АП.
ТАМЫШ (Абхазия), 16 ноя — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания пообещал уйти в отставку, когда протестующие покинут здание парламента в Сухуме.
"Когда они покинут здание, я напишу заявление об уходе, и на новых выборах посмотрим, сколько они поддержки получат", — сказал он на встрече с народом в селе Тамыш.
Президент подчеркнул, что протестующие должны освободить комплекс правительственных зданий, тогда он будет готов назначить новые выборы. В случае его отставки управлять страной будет вице-президент, добавил Бжания.
Сам он готов выдвинуть свою кандидатуру на выборах.
Накануне парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект о ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге заседание не состоялось — депутаты решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю.
Оппозиция настаивает, что после ратификации соглашения российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес. Основное требование — отложить принятие документа до президентских выборов, которые пройдут в республике весной. По мнению протестующих, он должен стать одним из пунктов предвыборных программ.
Тем временем у здания парламента по призыву оппозиции стали собираться протестующие, которые практически сразу заявили, что расходиться не намерены, пока высший государственный орган не проголосует против ратификации документа. Когда стало понятно, что заседания не будет, между митингующими и силовиками начались столкновения. Сторонники оппозиции сломали забор вокруг вокруг комплекса правительственных зданий, а затем ворвались в парламент и администрацию президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек.
Президент, депутаты и правительство покинули рабочие места, а оппозиция стала требовать отставки главы государства. Начались переговоры, которые поздно вечером завершились обращением президента к своим сторонникам. Бжания заявил, что он и все члены правительства остаются на своих местах, а затем отправился в свое родное село Тамыш.
Оппозиция утром выступила с обращением, в котором назвала своей целью отставку Бжании и стабилизацию политической ситуации в стране, и начала готовиться к новому митингу.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
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