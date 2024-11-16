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Бжания пообещал уйти в отставку, когда освободят здание парламента - РИА Новости, 16.11.2024
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13:21 16.11.2024 (обновлено: 14:25 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/bzhaniya-1984145848.html
Бжания пообещал уйти в отставку, когда освободят здание парламента
Бжания пообещал уйти в отставку, когда освободят здание парламента - РИА Новости, 16.11.2024
Бжания пообещал уйти в отставку, когда освободят здание парламента
Президент Абхазии Аслан Бжания пообещал уйти в отставку, когда протестующие покинут здание парламента в Сухуме. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T13:21
2024-11-16T14:25
в мире
абхазия
протесты в абхазии — 2024
аслан бжания
сухум
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ТАМЫШ (Абхазия), 16 ноя — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания пообещал уйти в отставку, когда протестующие покинут здание парламента в Сухуме."Когда они покинут здание, я напишу заявление об уходе, и на новых выборах посмотрим, сколько они поддержки получат", — сказал он на встрече с народом в селе Тамыш.Президент подчеркнул, что протестующие должны освободить комплекс правительственных зданий, тогда он будет готов назначить новые выборы. В случае его отставки управлять страной будет вице-президент, добавил Бжания.Сам он готов выдвинуть свою кандидатуру на выборах.Что происходит в АбхазииНакануне парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект о ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге заседание не состоялось — депутаты решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю.Тем временем у здания парламента по призыву оппозиции стали собираться протестующие, которые практически сразу заявили, что расходиться не намерены, пока высший государственный орган не проголосует против ратификации документа. Когда стало понятно, что заседания не будет, между митингующими и силовиками начались столкновения. Сторонники оппозиции сломали забор вокруг вокруг комплекса правительственных зданий, а затем ворвались в парламент и администрацию президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек.Президент, депутаты и правительство покинули рабочие места, а оппозиция стала требовать отставки главы государства. Начались переговоры, которые поздно вечером завершились обращением президента к своим сторонникам. Бжания заявил, что он и все члены правительства остаются на своих местах, а затем отправился в свое родное село Тамыш. Оппозиция утром выступила с обращением, в котором назвала своей целью отставку Бжании и стабилизацию политической ситуации в стране, и начала готовиться к новому митингу.
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html
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Заявление президента Абхазии Бжании о намерении уйти в отставку
Заявление президента Абхазии Бжании о намерении уйти в отставку, когда протестующие покинут правительственный комплекс.
2024-11-16T13:21
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Обстановка в парламенте и администрации президента в Абхазии
Здания парламента и администрации президента в Абхазии сообщаются между собой, поэтому из первого можно попасть и во второе. Как передает корреспондент РИА Новости, все входы в здания открыты, в них гуляют участники протестов, а силовиков почти нет. На видео сверху – вход в здание администрации президента, снизу – вид на территорию перед парламентом, открывающийся из кабинета в АП.
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в мире, абхазия, протесты в абхазии — 2024, аслан бжания, сухум
В мире, Абхазия, Протесты в Абхазии — 2024, Аслан Бжания, Сухум
Бжания пообещал уйти в отставку, когда освободят здание парламента

Бжания заявил, что уйдет в отставку, когда оппозиция освободит здание парламента

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ТАМЫШ (Абхазия), 16 ноя — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания пообещал уйти в отставку, когда протестующие покинут здание парламента в Сухуме.
"Когда они покинут здание, я напишу заявление об уходе, и на новых выборах посмотрим, сколько они поддержки получат", — сказал он на встрече с народом в селе Тамыш.
Президент подчеркнул, что протестующие должны освободить комплекс правительственных зданий, тогда он будет готов назначить новые выборы. В случае его отставки управлять страной будет вице-президент, добавил Бжания.
Сам он готов выдвинуть свою кандидатуру на выборах.
Адгур Ардзинба у входа в здание парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Кровь и баррикады: что на самом деле происходит в Абхазии
15 ноября, 18:17

Что происходит в Абхазии

Накануне парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект о ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге заседание не состоялось — депутаты решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю.

Оппозиция настаивает, что после ратификации соглашения российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес. Основное требование — отложить принятие документа до президентских выборов, которые пройдут в республике весной. По мнению протестующих, он должен стать одним из пунктов предвыборных программ.

Тем временем у здания парламента по призыву оппозиции стали собираться протестующие, которые практически сразу заявили, что расходиться не намерены, пока высший государственный орган не проголосует против ратификации документа. Когда стало понятно, что заседания не будет, между митингующими и силовиками начались столкновения. Сторонники оппозиции сломали забор вокруг вокруг комплекса правительственных зданий, а затем ворвались в парламент и администрацию президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек.
Президент, депутаты и правительство покинули рабочие места, а оппозиция стала требовать отставки главы государства. Начались переговоры, которые поздно вечером завершились обращением президента к своим сторонникам. Бжания заявил, что он и все члены правительства остаются на своих местах, а затем отправился в свое родное село Тамыш.
Оппозиция утром выступила с обращением, в котором назвала своей целью отставку Бжании и стабилизацию политической ситуации в стране, и начала готовиться к новому митингу.
Протесты в Абхазии
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
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1 из 10
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Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
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2 из 10
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Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

Обстановка у парламента Абхазии

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
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3 из 10
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Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пострадали 13 человек.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Митингующие также потребовали отставки президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
В миреАбхазияПротесты в Абхазии — 2024Аслан БжанияСухум
 
 
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