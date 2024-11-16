https://ria.ru/20241116/britaniya-1984155942.html

Советник Трампа рассказал, что произойдет в случае сближения Британии с ЕС

Советник Трампа рассказал, что произойдет в случае сближения Британии с ЕС - РИА Новости, 16.11.2024

Советник Трампа рассказал, что произойдет в случае сближения Британии с ЕС

США будут менее заинтересованы в заключении соглашения о свободной торговле с Великобританией в случае её сближения с Евросоюзом, сообщила газета Times со... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T15:06

2024-11-16T15:06

2024-11-16T15:06

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. США будут менее заинтересованы в заключении соглашения о свободной торговле с Великобританией в случае её сближения с Евросоюзом, сообщила газета Times со ссылкой на советника Дональда Трампа по экономическим вопросам Стивена Мура. Ранее газета Politico сообщила, что ЕС стремится укрепить отношения с Британией на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Глава британского минфина Рэйчел Ривз также заявляла, что Лондон в диалоге с США продолжит продвигать идею о свободной торговле, несмотря на предложения Трампа ввести импортные тарифы. "Я всегда говорил, что Британия должна решить, хочет ли она двигаться в сторону европейской социалистической модели или американского свободного рынка. В последнее время кажется, что она больше склоняется к европейской модели, и, если это так, я думаю, что мы будем менее заинтересованы (в заключении соглашения о свободной торговле – ред.)", - приводит газета слова Мура. Заключение торгового соглашения с США являлось одним из обещаний ранее правившей в Великобритании Консервативной партии при победе на выборах в 2019 году. Однако Кеми Баденок в бытность министром по делам бизнеса и торговли заявляла, что Великобритания вряд ли сможет заключить соглашение о свободной торговле с США при администрации во главе с президентом Джо Байденом. Газета Politico также сообщала, что Байден негласно отложил заключение торгового соглашения с Британией на фоне несогласия сената с масштабом сделки. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией, Германией и партнерами по Объединенном экспедиционному корпусу (JEF). Кроме того, новое правительство намерено обсудить вопросы торговли сельскохозяйственными товарами между Британией и ЕС, чтобы сократить проверки на границе и решить проблему цен на пищевую продукцию, а также поднять вопрос о взаимном признании профессиональных квалификаций, чтобы открыть новые рынки для британских экспортеров услуг. При этом планов вернуться на единый европейский рынок у нового правительства нет.

https://ria.ru/20241111/ssha-1983059310.html

https://ria.ru/20241115/razvedka-1984033945.html

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