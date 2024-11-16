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В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 16.11.2024

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T07:41

2024-11-16T07:41

2024-11-16T07:41

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Опасность была объявлена в субботу в 2:16 мск, а отменена в 7:30 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Смирнов в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2024

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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)