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Биография Генриха Боровика - РИА Новости, 16.11.2024
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01:44 16.11.2024
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Биография Генриха Боровика
Биография Генриха Боровика - РИА Новости, 16.11.2024
Биография Генриха Боровика
Писатель, публицист, тележурналист Генрих Авиэзерович Боровик родился 16 ноября 1929 года в Минске (Белорусская ССР, ныне – Белоруссия) в семье дирижера... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T01:44
2024-11-16T01:44
справки
генрих боровик
минск
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Писатель, публицист, тележурналист Генрих Авиэзерович Боровик родился 16 ноября 1929 года в Минске (Белорусская ССР, ныне – Белоруссия) в семье дирижера симфонического оркестра и актрисы. Его родители были одними из основателей Пятигорского театра музыкальной комедии.В 1944-1945 годах, будучи школьником, работал в Пятигорском театре помощником электромонтера и статистом. В 1947 году переехал в Москву.В 1952 году с отличием окончил Московский институт международных отношений (Университет) МИД России (МГИМО).В 1951-1952 годы проходил практику в газете "Комсомольская правда".С 1952 года работал в редакции журнала "Огонек" техническим секретарем, затем литературным сотрудником, корреспондентом международного отдела, ответственным секретарем редакции, международным обозревателем.Одним из первых начал работать на стыке журналистики и литературы. Известность ему принесли его очерки из "горячих точек" – Вьетнама, Китая, Индонезии, Бирмы (ныне Мьянма), – напечатанных в журнале. В 1955 году в библиотеке "Огонек" вышла первая книжка очерков Генриха Боровика о Вьетнаме – "Далеко… далеко…". Особый успех имели опубликованные в 1960 году в "Огоньке" очерки о революционной Кубе, а затем созданная на их основе книга "Повесть о зеленой ящерице". На основе этих очерков Боровик также написал сценарий для документального фильма "Пылающий остров" (1961), который снял кинорежиссер-документалист Роман Кармен.В 1962 году Генрих Боровик был принят в Союз писателей СССР.С 1965 года и до 1972 года был собственным корреспондентом Агентства печати "Новости" (АПН) в Соединенных Штатах.Одновременно в 1966-1972 годы был собственным корреспондентом "Литературной газеты" в США.В 1972 году был приглашен американским журналом "Эсквайр" быть его специальным корреспондентом на съезде Демократической партии США.Стал первым советским журналистом, которого принял президент США Джимми Картер.В 1972-1982 годах – специальный корреспондент АПН и "Литературной газеты".С 1982 года по 1985 год – главный редактор журнала "Театр".В 1985-1987 годах Генрих Боровик был секретарем Союза писателей СССР по международным делам.В 1987-1992 годах занимал пост председателя Советского комитета защиты мира (позже – Федерация мира и согласия), вице-президента Всемирного Совета мира.В 1989-1991 годах – народный депутат СССР, член постоянного комитета Верховного Совета СССР по международным делам.В качестве эксперта участвовал во многих зарубежных поездках генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Генрих Боровик много работал на телевидении. В 1970-е годы вел телепередачу Международная панорама", в начале 1980-х годов – "Камера смотрит в мир", в годы перестройки – "Позиция". В период 1997-2001 годов вел авторскую программу "Завещание XX века", в которой рассказывал о встречах с выдающимися людьми – с членом Временного правительства Российской империи Александром Керенским, писателями Эрнестом Хемингуэем, Константином Симоновым, Грэмом Грином, разведчиком Кимом Филби, матерью Терезой и другими.Боровик внес серьезный творческий вклад в становление телеканала "Культура".Он автор более 20 книг, в их числе – "Ваш специальный корреспондент встретился" (1967), "Один год неспокойного солнца" (1971), "Репортаж с фашистской границы" (1974), "Май в Лиссабоне" (1975), "Момент истины" (1979), роман-эссе "Пролог" (1984), сборник "Афганистан. Еще раз про войну" (1990), "Увидеть время" (2011), сборник "Артем" (2000) и другие.Его пьесы "Человек перед выстрелом" (1963), "Три минуты Мартина Гроу" (1970), "Интервью в Буэнос-Айресе" (1976), "Агент 00" (1985) были поставлены в крупнейших театрах СССР, шли во многих странах за рубежом.Боровик – автор более 40 сценариев к документальным фильмам, в их числе – "Пылающий остров" (1961), "Гость с острова Свободы" (1963), "Двадцатилетие великого подвига" (1965), документальный цикл "Всего дороже" (1981), документальные сериалы "За девять лет до конца войны" (1994), "Война в России - кровь на снегу" (1995) и др. По его сценариям были сняты художественные фильмы "Незваные гости" (1959) и "На гранатовых островах" (1981), короткометражный фильм "Кубинская новелла" (1962), фильмы-спектакли "Мятеж неизвестных" (1965) и "Интервью в Буэнос-Айресе" (1979). В конце 2011 года в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина экспонировалась фотовыставка "Увидеть время", на которой были представлены снимки Генриха Боровика, сделанные во время его зарубежных поездок. Академик Национальной академии кинематографических искусств и наук (2002).Почетный член Российской академии художеств.Дважды лауреат Государственной премии СССР (за пьесу "Интервью в Буэнос-Айресе" и за книгу "Пролог"). Награжден советскими орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов. Удостоен российских орденов "За заслуги перед Отечеством" III (1999) и IV (2009) степеней. Лауреат премий Союза писателей СССР имени Алексея Толстого и имени Михаила Кольцова, лауреат премии Союза журналистов имени Воровского, ряда престижных международных журналистских премий, в том числе премии "Золотое перо".Генрих Боровик был женат. Супруга (1932-2013) была преподавателем истории, затем работала редактором на телевидении.Дочь, Марина Якушкина, кандидат филологических наук, замужем за Дмитрием Якушкиным – бывшим пресс-секретарем президента России Бориса Ельцина.Cын, Артем Боровик (1960-2000), был журналистом, основателем и президентом издательского холдинга "Совершенно секретно". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, генрих боровик, минск
Справки, Генрих Боровик, Минск

Биография Генриха Боровика

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПисатель, журналист, президент "Фонда имени Артема Боровика" Генрих Боровик
Писатель, журналист, президент Фонда имени Артема Боровика Генрих Боровик - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Писатель, журналист, президент "Фонда имени Артема Боровика" Генрих Боровик
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Писатель, публицист, тележурналист Генрих Авиэзерович Боровик родился 16 ноября 1929 года в Минске (Белорусская ССР, ныне – Белоруссия) в семье дирижера симфонического оркестра и актрисы. Его родители были одними из основателей Пятигорского театра музыкальной комедии.
В 1944-1945 годах, будучи школьником, работал в Пятигорском театре помощником электромонтера и статистом. В 1947 году переехал в Москву.
В 1952 году с отличием окончил Московский институт международных отношений (Университет) МИД России (МГИМО).
В 1951-1952 годы проходил практику в газете "Комсомольская правда".
С 1952 года работал в редакции журнала "Огонек" техническим секретарем, затем литературным сотрудником, корреспондентом международного отдела, ответственным секретарем редакции, международным обозревателем.
Одним из первых начал работать на стыке журналистики и литературы. Известность ему принесли его очерки из "горячих точек" – Вьетнама, Китая, Индонезии, Бирмы (ныне Мьянма), – напечатанных в журнале. В 1955 году в библиотеке "Огонек" вышла первая книжка очерков Генриха Боровика о Вьетнаме – "Далеко… далеко…". Особый успех имели опубликованные в 1960 году в "Огоньке" очерки о революционной Кубе, а затем созданная на их основе книга "Повесть о зеленой ящерице". На основе этих очерков Боровик также написал сценарий для документального фильма "Пылающий остров" (1961), который снял кинорежиссер-документалист Роман Кармен.
В 1962 году Генрих Боровик был принят в Союз писателей СССР.
С 1965 года и до 1972 года был собственным корреспондентом Агентства печати "Новости" (АПН) в Соединенных Штатах.
Одновременно в 1966-1972 годы был собственным корреспондентом "Литературной газеты" в США.
В 1972 году был приглашен американским журналом "Эсквайр" быть его специальным корреспондентом на съезде Демократической партии США.
Стал первым советским журналистом, которого принял президент США Джимми Картер.
В 1972-1982 годах – специальный корреспондент АПН и "Литературной газеты".
С 1982 года по 1985 год – главный редактор журнала "Театр".
В 1985-1987 годах Генрих Боровик был секретарем Союза писателей СССР по международным делам.
В 1987-1992 годах занимал пост председателя Советского комитета защиты мира (позже – Федерация мира и согласия), вице-президента Всемирного Совета мира.
В 1989-1991 годах – народный депутат СССР, член постоянного комитета Верховного Совета СССР по международным делам.
В качестве эксперта участвовал во многих зарубежных поездках генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева.
Генрих Боровик много работал на телевидении. В 1970-е годы вел телепередачу Международная панорама", в начале 1980-х годов – "Камера смотрит в мир", в годы перестройки – "Позиция". В период 1997-2001 годов вел авторскую программу "Завещание XX века", в которой рассказывал о встречах с выдающимися людьми – с членом Временного правительства Российской империи Александром Керенским, писателями Эрнестом Хемингуэем, Константином Симоновым, Грэмом Грином, разведчиком Кимом Филби, матерью Терезой и другими.
Боровик внес серьезный творческий вклад в становление телеканала "Культура".
Он автор более 20 книг, в их числе – "Ваш специальный корреспондент встретился" (1967), "Один год неспокойного солнца" (1971), "Репортаж с фашистской границы" (1974), "Май в Лиссабоне" (1975), "Момент истины" (1979), роман-эссе "Пролог" (1984), сборник "Афганистан. Еще раз про войну" (1990), "Увидеть время" (2011), сборник "Артем" (2000) и другие.
Его пьесы "Человек перед выстрелом" (1963), "Три минуты Мартина Гроу" (1970), "Интервью в Буэнос-Айресе" (1976), "Агент 00" (1985) были поставлены в крупнейших театрах СССР, шли во многих странах за рубежом.
Боровик – автор более 40 сценариев к документальным фильмам, в их числе – "Пылающий остров" (1961), "Гость с острова Свободы" (1963), "Двадцатилетие великого подвига" (1965), документальный цикл "Всего дороже" (1981), документальные сериалы "За девять лет до конца войны" (1994), "Война в России - кровь на снегу" (1995) и др.
По его сценариям были сняты художественные фильмы "Незваные гости" (1959) и "На гранатовых островах" (1981), короткометражный фильм "Кубинская новелла" (1962), фильмы-спектакли "Мятеж неизвестных" (1965) и "Интервью в Буэнос-Айресе" (1979).
В конце 2011 года в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина экспонировалась фотовыставка "Увидеть время", на которой были представлены снимки Генриха Боровика, сделанные во время его зарубежных поездок.
Академик Национальной академии кинематографических искусств и наук (2002).
Почетный член Российской академии художеств.
Дважды лауреат Государственной премии СССР (за пьесу "Интервью в Буэнос-Айресе" и за книгу "Пролог").
Награжден советскими орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов. Удостоен российских орденов "За заслуги перед Отечеством" III (1999) и IV (2009) степеней.
Лауреат премий Союза писателей СССР имени Алексея Толстого и имени Михаила Кольцова, лауреат премии Союза журналистов имени Воровского, ряда престижных международных журналистских премий, в том числе премии "Золотое перо".
Генрих Боровик был женат. Супруга (1932-2013) была преподавателем истории, затем работала редактором на телевидении.
Дочь, Марина Якушкина, кандидат филологических наук, замужем за Дмитрием Якушкиным – бывшим пресс-секретарем президента России Бориса Ельцина.
Cын, Артем Боровик (1960-2000), был журналистом, основателем и президентом издательского холдинга "Совершенно секретно".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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