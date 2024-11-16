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Над брянской областью сбили еще один беспилотник ВСУ - РИА Новости, 16.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:19 16.11.2024 (обновлено: 21:21 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/bogomaz-1984190954.html
Над брянской областью сбили еще один беспилотник ВСУ
Над брянской областью сбили еще один беспилотник ВСУ - РИА Новости, 16.11.2024
Над брянской областью сбили еще один беспилотник ВСУ
Еще один украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T21:19
2024-11-16T21:21
вооруженные силы украины
брянская область
специальная военная операция на украине
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Еще один украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.Ранее глава региона сообщал об уничтожении одного БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области."Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим доблестным защитникам", - написал он.
https://ria.ru/20241115/seti-1984051538.html
брянская область
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вооруженные силы украины, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Вооруженные силы Украины, Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
Над брянской областью сбили еще один беспилотник ВСУ

Богомаз: ПВО сбила еще один украинский БПЛА над территорией Брянской области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Еще один украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
Ранее глава региона сообщал об уничтожении одного БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области.
"Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим доблестным защитникам", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
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