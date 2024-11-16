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Над брянской областью сбили еще один беспилотник ВСУ
Над брянской областью сбили еще один беспилотник ВСУ - РИА Новости, 16.11.2024
Над брянской областью сбили еще один беспилотник ВСУ
Еще один украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T21:19
2024-11-16T21:19
2024-11-16T21:21
вооруженные силы украины
брянская область
специальная военная операция на украине
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Еще один украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.Ранее глава региона сообщал об уничтожении одного БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области."Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим доблестным защитникам", - написал он.
https://ria.ru/20241115/seti-1984051538.html
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вооруженные силы украины, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Вооруженные силы Украины, Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
Над брянской областью сбили еще один беспилотник ВСУ
Богомаз: ПВО сбила еще один украинский БПЛА над территорией Брянской области