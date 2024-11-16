https://ria.ru/20241116/bfmtv-1984171704.html

СМИ рассказали об оружии у захватившего заложников в пригороде Парижа

СМИ рассказали об оружии у захватившего заложников в пригороде Парижа - РИА Новости, 16.11.2024

СМИ рассказали об оружии у захватившего заложников в пригороде Парижа

Захвативший заложников в ресторане в городе Исси-Ле-Мулино, расположенном в пригороде Парижа, вооружен ножом, в поле зрения правоохранителей этот человек ранее... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T17:33

2024-11-16T17:33

2024-11-16T17:34

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Захвативший заложников в ресторане в городе Исси-Ле-Мулино, расположенном в пригороде Парижа, вооружен ножом, в поле зрения правоохранителей этот человек ранее не попадал, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные парижской полиции. "Захвативший заложников… вооружен ножом", - указывает телеканал. По данным парижской полиции, которые приводит телеканал, захват заложников произвел сын хозяина ресторана. По тем же данным, он выразил намерение покончить с собой. Позднее телеканал сообщил, что прибывшие на место захвата заложников газовщики отключили подачу газа в ресторан в качестве меры предосторожности.

https://ria.ru/20241116/zalozhniki-1984166950.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, париж, франция