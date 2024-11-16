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СМИ рассказали об оружии у захватившего заложников в пригороде Парижа - РИА Новости, 16.11.2024
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17:33 16.11.2024 (обновлено: 17:34 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/bfmtv-1984171704.html
СМИ рассказали об оружии у захватившего заложников в пригороде Парижа
СМИ рассказали об оружии у захватившего заложников в пригороде Парижа - РИА Новости, 16.11.2024
СМИ рассказали об оружии у захватившего заложников в пригороде Парижа
Захвативший заложников в ресторане в городе Исси-Ле-Мулино, расположенном в пригороде Парижа, вооружен ножом, в поле зрения правоохранителей этот человек ранее... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T17:33
2024-11-16T17:34
в мире
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Захвативший заложников в ресторане в городе Исси-Ле-Мулино, расположенном в пригороде Парижа, вооружен ножом, в поле зрения правоохранителей этот человек ранее не попадал, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные парижской полиции. "Захвативший заложников… вооружен ножом", - указывает телеканал. По данным парижской полиции, которые приводит телеканал, захват заложников произвел сын хозяина ресторана. По тем же данным, он выразил намерение покончить с собой. Позднее телеканал сообщил, что прибывшие на место захвата заложников газовщики отключили подачу газа в ресторан в качестве меры предосторожности.
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в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
СМИ рассказали об оружии у захватившего заложников в пригороде Парижа

BFMTV: захвативший заложников в ресторане в пригороде Парижа вооружен ножом

© AP Photo / Claude ParisФранцузские полицейские
Французские полицейские - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Claude Paris
Французские полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Захвативший заложников в ресторане в городе Исси-Ле-Мулино, расположенном в пригороде Парижа, вооружен ножом, в поле зрения правоохранителей этот человек ранее не попадал, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные парижской полиции.
«
"Захвативший заложников… вооружен ножом", - указывает телеканал.
По данным парижской полиции, которые приводит телеканал, захват заложников произвел сын хозяина ресторана. По тем же данным, он выразил намерение покончить с собой.
Позднее телеканал сообщил, что прибывшие на место захвата заложников газовщики отключили подачу газа в ресторан в качестве меры предосторожности.
Полицейские во Франции - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Стали известны подробности захвата заложников в пригороде Парижа
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