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СМИ рассказали об оружии у захватившего заложников в пригороде Парижа
СМИ рассказали об оружии у захватившего заложников в пригороде Парижа - РИА Новости, 16.11.2024
СМИ рассказали об оружии у захватившего заложников в пригороде Парижа
Захвативший заложников в ресторане в городе Исси-Ле-Мулино, расположенном в пригороде Парижа, вооружен ножом, в поле зрения правоохранителей этот человек ранее... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T17:33
2024-11-16T17:33
2024-11-16T17:34
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париж
франция
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Захвативший заложников в ресторане в городе Исси-Ле-Мулино, расположенном в пригороде Парижа, вооружен ножом, в поле зрения правоохранителей этот человек ранее не попадал, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные парижской полиции. "Захвативший заложников… вооружен ножом", - указывает телеканал. По данным парижской полиции, которые приводит телеканал, захват заложников произвел сын хозяина ресторана. По тем же данным, он выразил намерение покончить с собой. Позднее телеканал сообщил, что прибывшие на место захвата заложников газовщики отключили подачу газа в ресторан в качестве меры предосторожности.
https://ria.ru/20241116/zalozhniki-1984166950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция
СМИ рассказали об оружии у захватившего заложников в пригороде Парижа
BFMTV: захвативший заложников в ресторане в пригороде Парижа вооружен ножом