https://ria.ru/20241116/bespilotniki-1984123567.html

Липецкий губернатор рассказал о ночной атаке украинских беспилотников

Липецкий губернатор рассказал о ночной атаке украинских беспилотников - РИА Новости, 16.11.2024

Липецкий губернатор рассказал о ночной атаке украинских беспилотников

Десятки беспилотников ночью пытались атаковать соседние с Липецкой областью регионы, один БПЛА уничтожен над территорией области, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T09:19

2024-11-16T09:19

2024-11-16T09:19

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Десятки беспилотников ночью пытались атаковать соседние с Липецкой областью регионы, один БПЛА уничтожен над территорией области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале."Вновь десятки вражеских беспилотников этой ночью пытались атаковать соседние регионы. Наши военные оперативно среагировали на залетевший на территорию Липецкой области БПЛА, уничтожили его на удалении от гражданских объектов", - написал он.Артамонов уточнил, что специалисты работают на месте падения обломков, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

липецкая область, игорь артамонов, происшествия, вооруженные силы украины