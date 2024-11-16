https://ria.ru/20241116/bespilotniki-1984123567.html
Липецкий губернатор рассказал о ночной атаке украинских беспилотников
Липецкий губернатор рассказал о ночной атаке украинских беспилотников - РИА Новости, 16.11.2024
Липецкий губернатор рассказал о ночной атаке украинских беспилотников
Десятки беспилотников ночью пытались атаковать соседние с Липецкой областью регионы, один БПЛА уничтожен над территорией области, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T09:19
2024-11-16T09:19
2024-11-16T09:19
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
происшествия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Десятки беспилотников ночью пытались атаковать соседние с Липецкой областью регионы, один БПЛА уничтожен над территорией области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале."Вновь десятки вражеских беспилотников этой ночью пытались атаковать соседние регионы. Наши военные оперативно среагировали на залетевший на территорию Липецкой области БПЛА, уничтожили его на удалении от гражданских объектов", - написал он.Артамонов уточнил, что специалисты работают на месте падения обломков, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Липецкий губернатор рассказал о ночной атаке украинских беспилотников
Артамонов: десятки БПЛА пытались атаковать соседние с Липецкой областью регионы