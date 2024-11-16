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В Госдуме рассказали о бесплатной психологической помощи для беременных - РИА Новости, 16.11.2024
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02:54 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/beremennye-1984105563.html
В Госдуме рассказали о бесплатной психологической помощи для беременных
В Госдуме рассказали о бесплатной психологической помощи для беременных - РИА Новости, 16.11.2024
В Госдуме рассказали о бесплатной психологической помощи для беременных
Беременные могут получить бесплатную психологическую помощь по родовому сертификату в медицинских организациях России, сообщила РИА Новости член комитета... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T02:54
2024-11-16T02:54
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Беременные могут получить бесплатную психологическую помощь по родовому сертификату в медицинских организациях России, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. Ранее Фролова рассказала РИА Новости, что в России беременные могут получить родовой сертификат от государства на 12 тысяч рублей, предназначенный для женской консультации, роддома и детской поликлиники. "Очень часто у женщин возникает вопрос по оказанию психологической помощи в рамках родового сертификата. Здесь хочу пояснить, что ее можно получить в кабинетах медико-социальной и правовой помощи медицинской организации (женской консультации), а также в специальных центрах медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В данном случае психолог проводит прием, чтобы оценить психоэмоциональное состояние пациентки и при необходимости оказать своевременную специализированную помощь", - рассказала собеседница агентства. Парламентарий добавила, что данный вид помощи неслучайно включен в родовой сертификат, так как во время беременности и родов в организме женщины происходят серьезные гормональные изменения, и в таких случаях лучше обратиться к специалисту. "Важно, чтобы жители страны знали об этом и грамотно всем этим пользовались, чтобы как можно больше будущих мам становилось на учет в поликлиники, получали необходимую помощь, а в семьях все чаще звучал задорный детский смех", - заключила Фролова.
https://ria.ru/20241110/gosduma-1982889362.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о бесплатной психологической помощи для беременных

Депутат Фролова: беременным доступна бесплатная помощь психологов по сертификату

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Беременные могут получить бесплатную психологическую помощь по родовому сертификату в медицинских организациях России, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.
Ранее Фролова рассказала РИА Новости, что в России беременные могут получить родовой сертификат от государства на 12 тысяч рублей, предназначенный для женской консультации, роддома и детской поликлиники.
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В Госдуме рассказали, как получить родовой сертификат
10 ноября, 03:27
"Очень часто у женщин возникает вопрос по оказанию психологической помощи в рамках родового сертификата. Здесь хочу пояснить, что ее можно получить в кабинетах медико-социальной и правовой помощи медицинской организации (женской консультации), а также в специальных центрах медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В данном случае психолог проводит прием, чтобы оценить психоэмоциональное состояние пациентки и при необходимости оказать своевременную специализированную помощь", - рассказала собеседница агентства.
Парламентарий добавила, что данный вид помощи неслучайно включен в родовой сертификат, так как во время беременности и родов в организме женщины происходят серьезные гормональные изменения, и в таких случаях лучше обратиться к специалисту.
"Важно, чтобы жители страны знали об этом и грамотно всем этим пользовались, чтобы как можно больше будущих мам становилось на учет в поликлиники, получали необходимую помощь, а в семьях все чаще звучал задорный детский смех", - заключила Фролова.
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