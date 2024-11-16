https://ria.ru/20241116/beremennye-1984105563.html

В Госдуме рассказали о бесплатной психологической помощи для беременных

В Госдуме рассказали о бесплатной психологической помощи для беременных - РИА Новости, 16.11.2024

В Госдуме рассказали о бесплатной психологической помощи для беременных

Беременные могут получить бесплатную психологическую помощь по родовому сертификату в медицинских организациях России, сообщила РИА Новости член комитета... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T02:54

2024-11-16T02:54

2024-11-16T02:54

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Беременные могут получить бесплатную психологическую помощь по родовому сертификату в медицинских организациях России, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. Ранее Фролова рассказала РИА Новости, что в России беременные могут получить родовой сертификат от государства на 12 тысяч рублей, предназначенный для женской консультации, роддома и детской поликлиники. "Очень часто у женщин возникает вопрос по оказанию психологической помощи в рамках родового сертификата. Здесь хочу пояснить, что ее можно получить в кабинетах медико-социальной и правовой помощи медицинской организации (женской консультации), а также в специальных центрах медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В данном случае психолог проводит прием, чтобы оценить психоэмоциональное состояние пациентки и при необходимости оказать своевременную специализированную помощь", - рассказала собеседница агентства. Парламентарий добавила, что данный вид помощи неслучайно включен в родовой сертификат, так как во время беременности и родов в организме женщины происходят серьезные гормональные изменения, и в таких случаях лучше обратиться к специалисту. "Важно, чтобы жители страны знали об этом и грамотно всем этим пользовались, чтобы как можно больше будущих мам становилось на учет в поликлиники, получали необходимую помощь, а в семьях все чаще звучал задорный детский смех", - заключила Фролова.

https://ria.ru/20241110/gosduma-1982889362.html

https://ria.ru/20241017/chayldfri-1978504770.html

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общество, россия, госдума рф