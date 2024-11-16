Украинские дроны атаковали Белгородскую область более 30 раз за сутки
Гладков: беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область 33 раза за сутки
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Шебекино. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 ноя — РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 30 беспилотниками, один человек погиб, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В субботу он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 15 ноября. В семи приграничных районах атакам подверглись 19 населенных пунктов. Был выпущен 41 снаряд, а также зафиксировано 33 атаки с использованием беспилотников. За отчетный период повреждены три многоквартирных и один частный дом, два предприятия и 5 автомобилей.
"В Борисовском районе в хуторе Казачье-Рудченское сбиты 2 дрона-камикадзе. Без последствий. В селе Грузское погиб мирный житель… Над Валуйским муниципальным округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по трем населённым пунктам было выпущено четыре беспилотника. В Волоконовском районе по трем населенным пунктам выпущены 4 боеприпаса и два дрона. В Грайворонском округе по четырем селам выпущен 21 снаряд и совершены атаки с помощью двух БПЛА.
"В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Колотиловка и Поповка выпущены 16 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 4 беспилотника. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Зиборовка, Ржевка, Середа, а также хутору Бондаренков совершены атаки с помощью 18 беспилотников", - сообщил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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