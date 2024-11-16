https://ria.ru/20241116/belgorodskaya-1984134152.html

Украинские дроны атаковали Белгородскую область более 30 раз за сутки

Украинские дроны атаковали Белгородскую область более 30 раз за сутки - РИА Новости, 16.11.2024

Украинские дроны атаковали Белгородскую область более 30 раз за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 30 беспилотниками, один человек погиб, сообщил губернатор региона Вячеслав РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T11:33

2024-11-16T11:33

2024-11-16T11:33

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 16 ноя — РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 30 беспилотниками, один человек погиб, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В субботу он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 15 ноября. В семи приграничных районах атакам подверглись 19 населенных пунктов. Был выпущен 41 снаряд, а также зафиксировано 33 атаки с использованием беспилотников. За отчетный период повреждены три многоквартирных и один частный дом, два предприятия и 5 автомобилей. "В Борисовском районе в хуторе Казачье-Рудченское сбиты 2 дрона-камикадзе. Без последствий. В селе Грузское погиб мирный житель… Над Валуйским муниципальным округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по трем населённым пунктам было выпущено четыре беспилотника. В Волоконовском районе по трем населенным пунктам выпущены 4 боеприпаса и два дрона. В Грайворонском округе по четырем селам выпущен 21 снаряд и совершены атаки с помощью двух БПЛА. "В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Колотиловка и Поповка выпущены 16 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 4 беспилотника. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Зиборовка, Ржевка, Середа, а также хутору Бондаренков совершены атаки с помощью 18 беспилотников", - сообщил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241112/gladkov-1983400092.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, происшествия