https://ria.ru/20241116/aviasoobschenie-1984119860.html
В Крыму назвали вопрос возобновления авиасообщения открытым
В Крыму назвали вопрос возобновления авиасообщения открытым - РИА Новости, 16.11.2024
В Крыму назвали вопрос возобновления авиасообщения открытым
Вопрос возобновления авиасообщения с Крымом остается открытым и связан с общей концепцией проведения спецоперации, сообщил РИА Новости глава крымского... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T08:32
2024-11-16T08:32
2024-11-16T08:32
владимир константинов
россия
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Вопрос возобновления авиасообщения с Крымом остается открытым и связан с общей концепцией проведения спецоперации, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Вопрос пока открытый. Это связано с общей концепцией проведения СВО", - сказал Константинов. По его словам, возобновление авиасообщения будет рассматриваться только по итогам спецоперации. Авиасообщение с полуостровом приостановили в целях безопасности после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.
https://ria.ru/20241019/aviasoobschenie-1978863092.html
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владимир константинов, россия, республика крым, общество
Владимир Константинов, Россия, Республика Крым, Общество
В Крыму назвали вопрос возобновления авиасообщения открытым
Константинов: вопрос возобновления авиасообщения с Крымом остается открытым