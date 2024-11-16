https://ria.ru/20241116/aviasoobschenie-1984119860.html

В Крыму назвали вопрос возобновления авиасообщения открытым

В Крыму назвали вопрос возобновления авиасообщения открытым - РИА Новости, 16.11.2024

В Крыму назвали вопрос возобновления авиасообщения открытым

Вопрос возобновления авиасообщения с Крымом остается открытым и связан с общей концепцией проведения спецоперации, сообщил РИА Новости глава крымского... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T08:32

2024-11-16T08:32

2024-11-16T08:32

владимир константинов

россия

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Вопрос возобновления авиасообщения с Крымом остается открытым и связан с общей концепцией проведения спецоперации, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Вопрос пока открытый. Это связано с общей концепцией проведения СВО", - сказал Константинов. По его словам, возобновление авиасообщения будет рассматриваться только по итогам спецоперации. Авиасообщение с полуостровом приостановили в целях безопасности после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

https://ria.ru/20241019/aviasoobschenie-1978863092.html

россия

республика крым

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владимир константинов, россия, республика крым, общество