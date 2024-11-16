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В Крыму назвали вопрос возобновления авиасообщения открытым - РИА Новости, 16.11.2024
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08:32 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/aviasoobschenie-1984119860.html
В Крыму назвали вопрос возобновления авиасообщения открытым
В Крыму назвали вопрос возобновления авиасообщения открытым - РИА Новости, 16.11.2024
В Крыму назвали вопрос возобновления авиасообщения открытым
Вопрос возобновления авиасообщения с Крымом остается открытым и связан с общей концепцией проведения спецоперации, сообщил РИА Новости глава крымского... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T08:32
2024-11-16T08:32
владимир константинов
россия
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Вопрос возобновления авиасообщения с Крымом остается открытым и связан с общей концепцией проведения спецоперации, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Вопрос пока открытый. Это связано с общей концепцией проведения СВО", - сказал Константинов. По его словам, возобновление авиасообщения будет рассматриваться только по итогам спецоперации. Авиасообщение с полуостровом приостановили в целях безопасности после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.
https://ria.ru/20241019/aviasoobschenie-1978863092.html
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владимир константинов, россия, республика крым, общество
Владимир Константинов, Россия, Республика Крым, Общество
В Крыму назвали вопрос возобновления авиасообщения открытым

Константинов: вопрос возобновления авиасообщения с Крымом остается открытым

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Вопрос возобновления авиасообщения с Крымом остается открытым и связан с общей концепцией проведения спецоперации, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Вопрос пока открытый. Это связано с общей концепцией проведения СВО", - сказал Константинов.
По его словам, возобновление авиасообщения будет рассматриваться только по итогам спецоперации.
Авиасообщение с полуостровом приостановили в целях безопасности после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.
Аэропорт Туношна под Ярославлем - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Между Ярославлем и Москвой возобновили прямое авиасообщение
19 октября, 09:23
 
Владимир КонстантиновРоссияРеспублика КрымОбщество
 
 
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