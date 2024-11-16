https://ria.ru/20241116/ates-1984191117.html
Страны АТЭС подтвердили желание реформировать ВТО
Страны АТЭС подтвердили желание реформировать ВТО - РИА Новости, 16.11.2024
Страны АТЭС подтвердили желание реформировать ВТО
Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подтверждают свое стремление реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО) с целью... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T21:22
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2024-11-16T21:22
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ЛИМА, 16 ноя - РИА Новости. Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подтверждают свое стремление реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО) с целью улучшения ее работы, говорится в декларации саммита. "Мы признаем важность и будем продолжать работать над обеспечением свободной, открытой, справедливой, недискриминационной, прозрачной, инклюзивной и предсказуемой торговой и инвестиционной среды. Мы подтверждаем свою поддержку основанной на правилах многосторонней торговой системы с ВТО в её основе и остаёмся привержены работе над необходимой реформой ВТО для улучшения всех её функций", - сказано в документе. В декларации отмечается, что страны АТЭС подтверждают поддержку скорейшего вступления в силу соглашения ВТО о субсидиях в сфере рыболовства и завершения переговоров по дополнительным правилам. "Мы признаем положительную роль многосторонних и мультилатеральных переговоров и обсуждений в рамках ВТО, включая инициативы по совместным заявлениям", - подчеркивается документе. Саммит АТЭС проходит в Лиме (Перу) 15-16 ноября.
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лима (город), перу, всемирная торговая организация (вто), в мире
Лима (город), Перу, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Страны АТЭС подтвердили желание реформировать ВТО
Декларация саммита АТЭС подтвердила желание стран-участниц реформировать ВТО
ЛИМА, 16 ноя - РИА Новости. Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подтверждают свое стремление реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО) с целью улучшения ее работы, говорится в декларации саммита.
"Мы признаем важность и будем продолжать работать над обеспечением свободной, открытой, справедливой, недискриминационной, прозрачной, инклюзивной и предсказуемой торговой и инвестиционной среды. Мы подтверждаем свою поддержку основанной на правилах многосторонней торговой системы с ВТО в её основе и остаёмся привержены работе над необходимой реформой ВТО для улучшения всех её функций", - сказано в документе.
В декларации отмечается, что страны АТЭС подтверждают поддержку скорейшего вступления в силу соглашения ВТО о субсидиях в сфере рыболовства и завершения переговоров по дополнительным правилам.
"Мы признаем положительную роль многосторонних и мультилатеральных переговоров и обсуждений в рамках ВТО, включая инициативы по совместным заявлениям", - подчеркивается документе.
Саммит АТЭС проходит в Лиме
(Перу
) 15-16 ноября.