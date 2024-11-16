"Росла особенно быстро". Ученые назвали долю американцев с избыточным весом
Lancet: почти три четверти американцев страдают от избыточного веса
Мужчина с лишним весом. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Доля совершеннолетнего американского населения с избыточным весом и ожирением за последние десятилетия выросла до почти 75% в 2021 году против около 50% в 1990 году, следует из нового исследования, опубликованного в научном журнале Lancet.
"Мы обнаружили, что в 2021 году почти три четверти взрослого населения (в возрасте от 25 лет) имели избыточный вес или ожирение. Распространенность ожирения росла особенно быстро, удвоившись за последние три десятилетия как среди взрослых мужчин, так и среди женщин", - говорится в исследовании, профинансированном фондом миллиардеров Билла и Мелинды Гейтс.
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Отмечается, что если государственная политика США в сфере здоровья и питания не будет усовершенствована, то к 2050 году доля взрослых с ожирением или избыточном весом перевалит за 80%.
"Распространенность избыточного веса и ожирения у детей и подростков (в возрасте от 5 до 24 лет) существенно изменилась за последние 30 лет, при этом самый высокий процентный рост в 95,9% наблюдался среди девушек-подростков в возрасте от 15 до 24 лет в период с 1990 по 2021 год", - говорят американские ученые.
В исследовании использовалась метрика индекса массы тела (ИМТ), при этом авторы признают, что оно не является совершенным показателем, так как может не отражать различия в структуре тела среди населения. К избыточному весу авторы относят людей с ИМТ в 25 и более, а к ожирению относят людей с ИМТ в 30 и более.
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