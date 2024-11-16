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Протестующие разожгли костер во дворе администрации президента Абхазии

Протестующие разожгли костер во дворе администрации президента Абхазии - РИА Новости, 16.11.2024

Протестующие разожгли костер во дворе администрации президента Абхазии

Протестующие готовят костёр во дворе администрации президента Абхазии, жгут дрова и бумагу в бочках, чтобы согреться, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T20:50

2024-11-16T20:50

2024-11-16T21:40

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СУХУМ, 16 ноя - РИА Новости. Протестующие готовят костёр во дворе администрации президента Абхазии, жгут дрова и бумагу в бочках, чтобы согреться, передаёт корреспондент РИА Новости. Вечером субботы парламент и другие правительственные здания находятся под контролем протестующих, во дворе администрации находятся протестующие. Они наломали дров для костра и готовятся разжечь его, предположительно, ночью, а также жгут дрова и бумагу в железных бочках. Ситуация остаётся спокойной, силовиков на территории правительственного комплекса и в его окрестностях нет. Ранее в пятницу абхазские парламентарии отменили намеченное на сегодня рассмотрение вопроса ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое вызывает негативную реакцию оппозиционеров. Рассмотрение этого вопроса было решено отложить на следующую неделю, но протестующие практически сразу же заявили, что расходиться не намерены. Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики. В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.

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в мире, абхазия, сухум, россия, протесты в абхазии — 2024