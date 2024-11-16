https://ria.ru/20241116/abkhaziya-1984185179.html

Переговоры о выходе из кризиса в Абхазии продолжатся в воскресенье

Переговоры о выходе из кризиса в Абхазии продолжатся в воскресенье - РИА Новости, 16.11.2024

Переговоры о выходе из кризиса в Абхазии продолжатся в воскресенье

Консультации власти и оппозиции Абхазии о выходе из кризиса продолжатся в воскресенье, сообщили члены спецгруппы, созданной общественной палатой Абхазии, для... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T19:48

2024-11-16T19:48

2024-11-16T19:59

абхазия

в мире

россия

сухум

аслан бжания

протесты в абхазии — 2024

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СУХУМ, 16 ноя – РИА Новости. Консультации власти и оппозиции Абхазии о выходе из кризиса продолжатся в воскресенье, сообщили члены спецгруппы, созданной общественной палатой Абхазии, для переговоров между властями и оппозицией."Специальная группа во главе с членом палаты Сократом Джинджолия встретились с лидерами оппозиции и президентом Асланом Бжания. Они проинформировали стороны о возможных вариантах урегулирования политического кризиса", - сообщили абхазским журналистам члены группы.В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента.Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.

https://ria.ru/20241116/abkhaziya-1984178873.html

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абхазия, в мире, россия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024