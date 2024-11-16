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Служба госбезопасности Абхазии заявила о работе в штатном режиме

Служба госбезопасности Абхазии заявила о работе в штатном режиме - РИА Новости, 16.11.2024

Служба госбезопасности Абхазии заявила о работе в штатном режиме

Служба госбезопасности Абхазии работает в штатном режиме и подчиняется президенту, сообщил инфоцентру президента председатель СГБ Дмитрий Кучуберия. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T19:33

2024-11-16T19:33

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СУХУМ, 16 ноя - РИА Новости. Служба госбезопасности Абхазии работает в штатном режиме и подчиняется президенту, сообщил инфоцентру президента председатель СГБ Дмитрий Кучуберия."Служба государственной безопасности Республики Абхазия работает в штатном режиме и подчиняется президенту Аслану Бжания. Все служащие верны присяге и выполняют свои служебные обязанности в соответствии с законом", - заявил председатель СГБ Дмитрий Кучуберия.В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента.Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.

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в мире, абхазия, протесты в абхазии — 2024, аслан бжания, сухум, россия