https://ria.ru/20241116/abkhaziya-1984181801.html

Президент Южной Осетии поддержал Бжанию в связи с событиями в Сухуме

Президент Южной Осетии поддержал Бжанию в связи с событиями в Сухуме - РИА Новости, 16.11.2024

Президент Южной Осетии поддержал Бжанию в связи с событиями в Сухуме

Состоялся телефонный разговор президента Южной Осетии Алана Гаглоева с его абхазским коллегой - президентом Абхазии Асланом Бжания, Гаглоев высказал... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T19:10

2024-11-16T19:10

2024-11-16T19:10

в мире

абхазия

россия

сухум

аслан бжания

протесты в абхазии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902779493_0:102:2688:1614_1920x0_80_0_0_a90b02524f9851bdbfd0e8512d776548.png

СУХУМ, 16 ноя - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президента Южной Осетии Алана Гаглоева с его абхазским коллегой - президентом Абхазии Асланом Бжания, Гаглоев высказал обеспокоенность в связи с происходящими событиями в Сухуме и выразил Бжании слова поддержки, сообщает пресс-служба президента Абхазии. "Аслан Георгиевич, надеюсь, что ситуация стабилизируется и положительно разрешится в рамках закона и в интересах народа Республики Абхазия", - сказал Гаглоев. Бжания поблагодарил Алана Гаглоева за поддержку и внимание. В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний. Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.

https://ria.ru/20241116/bzhaniya-1984145848.html

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983912933.html

абхазия

россия

сухум

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, абхазия, россия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024