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Президент Южной Осетии поддержал Бжанию в связи с событиями в Сухуме - РИА Новости, 16.11.2024
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19:10 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/abkhaziya-1984181801.html
Президент Южной Осетии поддержал Бжанию в связи с событиями в Сухуме
Президент Южной Осетии поддержал Бжанию в связи с событиями в Сухуме - РИА Новости, 16.11.2024
Президент Южной Осетии поддержал Бжанию в связи с событиями в Сухуме
Состоялся телефонный разговор президента Южной Осетии Алана Гаглоева с его абхазским коллегой - президентом Абхазии Асланом Бжания, Гаглоев высказал... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T19:10
2024-11-16T19:10
в мире
абхазия
россия
сухум
аслан бжания
протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 16 ноя - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президента Южной Осетии Алана Гаглоева с его абхазским коллегой - президентом Абхазии Асланом Бжания, Гаглоев высказал обеспокоенность в связи с происходящими событиями в Сухуме и выразил Бжании слова поддержки, сообщает пресс-служба президента Абхазии. "Аслан Георгиевич, надеюсь, что ситуация стабилизируется и положительно разрешится в рамках закона и в интересах народа Республики Абхазия", - сказал Гаглоев. Бжания поблагодарил Алана Гаглоева за поддержку и внимание. В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний. Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.
https://ria.ru/20241116/bzhaniya-1984145848.html
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в мире, абхазия, россия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024
В мире, Абхазия, Россия, Сухум, Аслан Бжания, Протесты в Абхазии — 2024
Президент Южной Осетии поддержал Бжанию в связи с событиями в Сухуме

Президент Южной Осетии поддержал Бжанию в связи с беспорядками в Сухуме

© Sputnik / Наталья АйриянАлан Гаглоев
Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© Sputnik / Наталья Айриян
Алан Гаглоев. Архивное фото
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СУХУМ, 16 ноя - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президента Южной Осетии Алана Гаглоева с его абхазским коллегой - президентом Абхазии Асланом Бжания, Гаглоев высказал обеспокоенность в связи с происходящими событиями в Сухуме и выразил Бжании слова поддержки, сообщает пресс-служба президента Абхазии.
"Аслан Георгиевич, надеюсь, что ситуация стабилизируется и положительно разрешится в рамках закона и в интересах народа Республики Абхазия", - сказал Гаглоев.
Заявление президента Абхазии Бжании о намерении уйти в отставку - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Бжания пообещал уйти в отставку, когда освободят здание парламента
Вчера, 13:21
Бжания поблагодарил Алана Гаглоева за поддержку и внимание.
В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента.
Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.
Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.
Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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15 ноября, 11:39
 
В миреАбхазияРоссияСухумАслан БжанияПротесты в Абхазии — 2024
 
 
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