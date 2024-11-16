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Президент Южной Осетии поддержал Бжанию в связи с событиями в Сухуме
Президент Южной Осетии поддержал Бжанию в связи с событиями в Сухуме - РИА Новости, 16.11.2024
Президент Южной Осетии поддержал Бжанию в связи с событиями в Сухуме
Состоялся телефонный разговор президента Южной Осетии Алана Гаглоева с его абхазским коллегой - президентом Абхазии Асланом Бжания, Гаглоев высказал... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T19:10
2024-11-16T19:10
2024-11-16T19:10
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протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 16 ноя - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президента Южной Осетии Алана Гаглоева с его абхазским коллегой - президентом Абхазии Асланом Бжания, Гаглоев высказал обеспокоенность в связи с происходящими событиями в Сухуме и выразил Бжании слова поддержки, сообщает пресс-служба президента Абхазии. "Аслан Георгиевич, надеюсь, что ситуация стабилизируется и положительно разрешится в рамках закона и в интересах народа Республики Абхазия", - сказал Гаглоев. Бжания поблагодарил Алана Гаглоева за поддержку и внимание. В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний. Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.
https://ria.ru/20241116/bzhaniya-1984145848.html
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в мире, абхазия, россия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024
В мире, Абхазия, Россия, Сухум, Аслан Бжания, Протесты в Абхазии — 2024
Президент Южной Осетии поддержал Бжанию в связи с событиями в Сухуме
Президент Южной Осетии поддержал Бжанию в связи с беспорядками в Сухуме
СУХУМ, 16 ноя - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президента Южной Осетии Алана Гаглоева с его абхазским коллегой - президентом Абхазии Асланом Бжания, Гаглоев высказал обеспокоенность в связи с происходящими событиями в Сухуме и выразил Бжании слова поддержки, сообщает пресс-служба президента Абхазии.
"Аслан Георгиевич, надеюсь, что ситуация стабилизируется и положительно разрешится в рамках закона и в интересах народа Республики Абхазия", - сказал Гаглоев.
Бжания поблагодарил Алана Гаглоева за поддержку и внимание.
В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией
, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента.
Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.
Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.