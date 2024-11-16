https://ria.ru/20241116/abkhaziya-1984178873.html

Президент Абхазии пообещал стабилизировать ситуацию в стране

Президент Абхазии пообещал стабилизировать ситуацию в стране - РИА Новости, 16.11.2024

Президент Абхазии пообещал стабилизировать ситуацию в стране

Президент Абхазии Аслан Бжания пообещал стабилизировать ситуацию в стране и вернуть ее в правовое русло, с таким заявлением он выступил на выездном заседании... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T18:43

2024-11-16T18:43

2024-11-16T19:28

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СУХУМ, 16 ноя — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания пообещал стабилизировать ситуацию в стране и вернуть ее в правовое русло, с таким заявлением он выступил на выездном заседании правительства в селе Тамыш."Ситуация будет стабилизирована, мы все вернем в правовое русло. Наша задача состоит именно в этом. Поэтому никакому давлению не подчиняться. Есть президент. Есть закон. Есть Родина, которой мы с вами должны служить", — подчеркнул глава государства.Несмотря на попытку государственного переворота, под контролем оппозиции находится лишь комплекс правительственных зданий, во всем остальном действует законная власть, которая продолжает работать в усиленном режиме, заверил Бжания.Что происходит в АбхазииНакануне парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, подписанного в Москве 30 октября.Депутаты решили перенести заседание на следующую неделю, но у здания высшего законодательного органа собирались протестующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации документа.В итоге между силовиками и митингующими начались столкновения, закончившиеся штурмом и проникновением последних в здания парламента и администрации президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек. Манифестанты стали требовать отставки действующего главы государства Аслана Бжании.Он, в свою очередь, пообещал покинуть пост, когда протестующие освободят здание парламента. Президент также выразил готовность выдвинуть свою кандидатуру на выборах весной следующего года. Тем не менее манифестанты отвергли это предложение и заявили, что примут только отставку Бжании.

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html

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Протестующие возводят баррикады перед зданием парламента Абхазии Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед ним, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-16T18:43 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, абхазия, россия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024