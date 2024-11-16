https://ria.ru/20241116/abkhaziya-1984176210.html

Работа по запуску сухумского аэропорта идет в штатном режиме

Работа по запуску сухумского аэропорта идет в штатном режиме - РИА Новости, 16.11.2024

Работа по запуску сухумского аэропорта идет в штатном режиме

Работа по запуску сухумского аэропорта в Абхазии ведется в штатном режиме, доложил вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба президенту Аслану РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T18:15

2024-11-16T18:15

2024-11-16T18:15

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протесты в абхазии — 2024

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СУХУМ, 16 ноя - РИА Новости. Работа по запуску сухумского аэропорта в Абхазии ведется в штатном режиме, доложил вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба президенту Аслану Бжания в ходе выездного заседания правительства в селе Тамыш. "Работа по запуску сухумского аэропорта в Абхазии ведется в штатном режиме. Работы по техническому облету благополучно завершены, а это финальный этап технической проверки аэродромной части", - сказал Нанба. В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний. Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.

https://ria.ru/20241116/bzhaniya-1984145848.html

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в мире, абхазия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024