https://ria.ru/20241116/abkhaziya-1984172939.html

Глава МВД Абхазии не намерен уходить в отставку

Глава МВД Абхазии не намерен уходить в отставку - РИА Новости, 16.11.2024

Глава МВД Абхазии не намерен уходить в отставку

Глава МВД Абхазии Роберт Киут заявил, что не собирается подавать в отставку и подчиняется приказам президента Аслана Бжании. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T17:44

2024-11-16T17:44

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СУХУМ, 16 ноя — РИА Новости. Глава МВД Абхазии Роберт Киут заявил, что не собирается подавать в отставку и подчиняется приказам президента Аслана Бжании."Никто никуда уходить не собирается. Вижу сегодня заявления, которые делают некоторые представители оппозиции о том, что, в частности, я должен подать в отставку, на что хочу заявить - у меня есть главнокомандующий, приказу которого я буду подчиняться", - приводит его слова информагенство Апсныпресс.Киут в субботу навестил в Республиканской больнице в Сухуме представителя спецподразделения одной из силовых структур Абхазии, пострадавшего в ходе столкновений у комплекса правительственных зданий в пятницу."Мы видели последствия того, как агрессивно относились к нашим сотрудникам, защищавшим комплекс правительственных зданий, те люди, которые пытались туда проникнуть", - сказал глава МВД.Он отметил, что абхазские ведомства в настоящее время работают в штатном режиме под руководством президента Аслана Бжания.В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента.Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html

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Протестующие в Сухуме ломают дверь в здание парламента Абхазии Протестующие в Сухуме сломали дверь в здание парламента Абхазии, ворвались через него внутрь, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-16T17:44 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

абхазия, в мире, протесты в абхазии — 2024