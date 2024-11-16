Глава МВД Абхазии не намерен уходить в отставку

СУХУМ, 16 ноя — РИА Новости. Глава МВД Абхазии Роберт Киут заявил, что не собирается подавать в отставку и подчиняется приказам президента Аслана Бжании."Никто никуда уходить не собирается. Вижу сегодня заявления, которые делают некоторые представители оппозиции о том, что, в частности, я должен подать в отставку, на что хочу заявить - у меня есть главнокомандующий, приказу которого я буду подчиняться", - приводит его слова информагенство Апсныпресс.Киут в субботу навестил в Республиканской больнице в Сухуме представителя спецподразделения одной из силовых структур Абхазии, пострадавшего в ходе столкновений у комплекса правительственных зданий в пятницу."Мы видели последствия того, как агрессивно относились к нашим сотрудникам, защищавшим комплекс правительственных зданий, те люди, которые пытались туда проникнуть", - сказал глава МВД.Он отметил, что абхазские ведомства в настоящее время работают в штатном режиме под руководством президента Аслана Бжания.В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента.Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Протестующие в Сухуме ломают дверь в здание парламента Абхазии
Протестующие в Сухуме сломали дверь в здание парламента Абхазии, ворвались через него внутрь, передает корреспондент РИА Новости.
СУХУМ, 16 ноя — РИА Новости. Глава МВД Абхазии Роберт Киут заявил, что не собирается подавать в отставку и подчиняется приказам президента Аслана Бжании.
"Никто никуда уходить не собирается. Вижу сегодня заявления, которые делают некоторые представители оппозиции о том, что, в частности, я должен подать в отставку, на что хочу заявить - у меня есть главнокомандующий, приказу которого я буду подчиняться", - приводит его слова информагенство Апсныпресс.
Киут в субботу навестил в Республиканской больнице в Сухуме представителя спецподразделения одной из силовых структур Абхазии, пострадавшего в ходе столкновений у комплекса правительственных зданий в пятницу.
"Мы видели последствия того, как агрессивно относились к нашим сотрудникам, защищавшим комплекс правительственных зданий, те люди, которые пытались туда проникнуть", - сказал глава МВД.
Он отметил, что абхазские ведомства в настоящее время работают в штатном режиме под руководством президента Аслана Бжания.
В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента.
Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.
Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
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