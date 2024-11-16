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В Абхазии не произошло никакого коллапса, заявил Пилия - РИА Новости, 16.11.2024
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17:29 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/abkhaziya-1984171158.html
В Абхазии не произошло никакого коллапса, заявил Пилия
В Абхазии не произошло никакого коллапса, заявил Пилия - РИА Новости, 16.11.2024
В Абхазии не произошло никакого коллапса, заявил Пилия
Никакого коллапса в стране не произошло, все государственные структуры работают в штатном режиме, сообщил абхазским журналистам глава администрации Галского... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T17:29
2024-11-16T17:29
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СУХУМ, 16 ноя - РИА Новости. Никакого коллапса в стране не произошло, все государственные структуры работают в штатном режиме, сообщил абхазским журналистам глава администрации Галского района республики Константин Пилия. "Никакого коллапса в стране не произошло, вы все видите. Все структуры работают. А что произошло? Турбулентность, которую мы в очередной раз увидели", - сказал он. По словам Пилия, оппозиция должна пойти на условия власти. "Пускай пройдут выборы, и народ сделает свой выбор, проголосует за того кандидата, которого посчитает нужным. Самое главное, сейчас нужно остановиться", - добавил он. Пилия также отметил, что во многих странах случается подобное, кипят страсти, но надо постараться, чтобы впредь не допускать такое. "Если мы считаем себя государством, мы обязаны сделать так, чтобы подобные моменты прекратились", - подчеркнул глава администрации Галского района Абхазии. В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний. Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.
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в мире, россия, абхазия, галский район, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024
В мире, Россия, Абхазия, Галский район, Аслан Бжания, Протесты в Абхазии — 2024
В Абхазии не произошло никакого коллапса, заявил Пилия

Глава администрации Галского района в Абхазии: никакого коллапса не произошло

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбстановка у парламента Абхазии в Сухуме
Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
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Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме. Архивное фото
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СУХУМ, 16 ноя - РИА Новости. Никакого коллапса в стране не произошло, все государственные структуры работают в штатном режиме, сообщил абхазским журналистам глава администрации Галского района республики Константин Пилия.
"Никакого коллапса в стране не произошло, вы все видите. Все структуры работают. А что произошло? Турбулентность, которую мы в очередной раз увидели", - сказал он.
Президент Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
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По словам Пилия, оппозиция должна пойти на условия власти. "Пускай пройдут выборы, и народ сделает свой выбор, проголосует за того кандидата, которого посчитает нужным. Самое главное, сейчас нужно остановиться", - добавил он.
Пилия также отметил, что во многих странах случается подобное, кипят страсти, но надо постараться, чтобы впредь не допускать такое.
"Если мы считаем себя государством, мы обязаны сделать так, чтобы подобные моменты прекратились", - подчеркнул глава администрации Галского района Абхазии.
В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента.
Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.
Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.
Инал Ардзинба - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
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