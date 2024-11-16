В Абхазии опровергли сообщения о требовании президента о военной технике

СУХУМ, 16 ноя — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания не требовал от Минобороны предоставить технику для штурма администрации главы республики, заявил исполняющий обязанности министра обороны Беслан Цвижба."Информация, тиражируемая некоторыми телеграм-каналами, о том, что президент Аслан Бжания обратился в военное ведомство и потребовал предоставить военную технику для штурма администрации президента, не соответствует действительности", — сказал он.Что происходит в АбхазииНакануне парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, подписанного в Москве 30 октября.Депутаты решили перенести заседание на следующую неделю, но у здания высшего законодательного органа собирались протестующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации документа.В итоге между силовиками и митингующими начались столкновения, закончившиеся штурмом и проникновением последних в здания парламента и администрации президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек. Манифестанты стали требовать отставки действующего главы государства Аслана Бжании.Он, в свою очередь, пообещал покинуть пост, когда протестующие освободят здание парламента. Президент также выразил готовность выдвинуть свою кандидатуру на выборах весной следующего года. Манифестанты отвергли это предложение и заявили, что примут только отставку Бжании.
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Протестующие возводят баррикады перед зданием парламента Абхазии
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед ним, передает корреспондент РИА Новости.
СУХУМ, 16 ноя — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания не требовал от Минобороны предоставить технику для штурма администрации главы республики, заявил исполняющий обязанности министра обороны Беслан Цвижба.
"Информация, тиражируемая некоторыми телеграм-каналами, о том, что президент Аслан Бжания обратился в военное ведомство и потребовал предоставить военную технику для штурма администрации президента, не соответствует действительности", — сказал он.
Накануне парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, подписанного в Москве 30 октября.
Депутаты решили перенести заседание на следующую неделю, но у здания высшего законодательного органа собирались протестующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации документа.
Оппозиция настаивает, что после ратификации соглашения российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес. При этом участники акции протеста говорят, что не выступают против России.
В итоге между силовиками и митингующими начались столкновения, закончившиеся штурмом и проникновением последних в здания парламента и администрации президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек. Манифестанты стали требовать отставки действующего главы государства Аслана Бжании.
Он, в свою очередь, пообещал покинуть пост, когда протестующие освободят здание парламента. Президент также выразил готовность выдвинуть свою кандидатуру на выборах весной следующего года. Манифестанты отвергли это предложение и заявили, что примут только отставку Бжании.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
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