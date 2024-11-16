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В Абхазии опровергли сообщения о требовании президента о военной технике - РИА Новости, 16.11.2024
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17:21 16.11.2024 (обновлено: 18:56 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/abkhaziya-1984170795.html
В Абхазии опровергли сообщения о требовании президента о военной технике
В Абхазии опровергли сообщения о требовании президента о военной технике - РИА Новости, 16.11.2024
В Абхазии опровергли сообщения о требовании президента о военной технике
Президент Абхазии Аслан Бжания не требовал от Минобороны предоставить технику для штурма администрации главы республики, заявил исполняющий обязанности министра РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T17:21
2024-11-16T18:56
в мире
абхазия
россия
сухум
аслан бжания
протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 16 ноя — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания не требовал от Минобороны предоставить технику для штурма администрации главы республики, заявил исполняющий обязанности министра обороны Беслан Цвижба."Информация, тиражируемая некоторыми телеграм-каналами, о том, что президент Аслан Бжания обратился в военное ведомство и потребовал предоставить военную технику для штурма администрации президента, не соответствует действительности", — сказал он.Что происходит в АбхазииНакануне парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, подписанного в Москве 30 октября.Депутаты решили перенести заседание на следующую неделю, но у здания высшего законодательного органа собирались протестующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации документа.В итоге между силовиками и митингующими начались столкновения, закончившиеся штурмом и проникновением последних в здания парламента и администрации президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек. Манифестанты стали требовать отставки действующего главы государства Аслана Бжании.Он, в свою очередь, пообещал покинуть пост, когда протестующие освободят здание парламента. Президент также выразил готовность выдвинуть свою кандидатуру на выборах весной следующего года. Манифестанты отвергли это предложение и заявили, что примут только отставку Бжании.
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Протестующие возводят баррикады перед зданием парламента Абхазии
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед ним, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, абхазия, россия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024
В мире, Абхазия, Россия, Сухум, Аслан Бжания, Протесты в Абхазии — 2024
В Абхазии опровергли сообщения о требовании президента о военной технике

МО Абхазии: Бжания не требовал технику для штурма администрации президента

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Абхазии Аслан Бжания выступает перед своими сторонниками у здания школы в селе Тамыш
Президент Абхазии Аслан Бжания выступает перед своими сторонниками у здания школы в селе Тамыш - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости
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Президент Абхазии Аслан Бжания выступает перед своими сторонниками у здания школы в селе Тамыш
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Дзен
СУХУМ, 16 ноя — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания не требовал от Минобороны предоставить технику для штурма администрации главы республики, заявил исполняющий обязанности министра обороны Беслан Цвижба.
"Информация, тиражируемая некоторыми телеграм-каналами, о том, что президент Аслан Бжания обратился в военное ведомство и потребовал предоставить военную технику для штурма администрации президента, не соответствует действительности", — сказал он.
Адгур Ардзинба у входа в здание парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Кровь и баррикады: что на самом деле происходит в Абхазии
15 ноября, 18:17

Что происходит в Абхазии

Накануне парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, подписанного в Москве 30 октября.
Депутаты решили перенести заседание на следующую неделю, но у здания высшего законодательного органа собирались протестующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации документа.

Оппозиция настаивает, что после ратификации соглашения российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес. При этом участники акции протеста говорят, что не выступают против России.

В итоге между силовиками и митингующими начались столкновения, закончившиеся штурмом и проникновением последних в здания парламента и администрации президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек. Манифестанты стали требовать отставки действующего главы государства Аслана Бжании.
Он, в свою очередь, пообещал покинуть пост, когда протестующие освободят здание парламента. Президент также выразил готовность выдвинуть свою кандидатуру на выборах весной следующего года. Манифестанты отвергли это предложение и заявили, что примут только отставку Бжании.
Протесты в Абхазии
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
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2 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

Обстановка у парламента Абхазии

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пострадали 13 человек.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Митингующие также потребовали отставки президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
В миреАбхазияРоссияСухумАслан БжанияПротесты в Абхазии — 2024
 
 
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