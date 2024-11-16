https://ria.ru/20241116/abkhaziya-1984170795.html

В Абхазии опровергли сообщения о требовании президента о военной технике

В Абхазии опровергли сообщения о требовании президента о военной технике - РИА Новости, 16.11.2024

В Абхазии опровергли сообщения о требовании президента о военной технике

Президент Абхазии Аслан Бжания не требовал от Минобороны предоставить технику для штурма администрации главы республики, заявил исполняющий обязанности министра РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T17:21

2024-11-16T17:21

2024-11-16T18:56

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СУХУМ, 16 ноя — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания не требовал от Минобороны предоставить технику для штурма администрации главы республики, заявил исполняющий обязанности министра обороны Беслан Цвижба."Информация, тиражируемая некоторыми телеграм-каналами, о том, что президент Аслан Бжания обратился в военное ведомство и потребовал предоставить военную технику для штурма администрации президента, не соответствует действительности", — сказал он.Что происходит в АбхазииНакануне парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, подписанного в Москве 30 октября.Депутаты решили перенести заседание на следующую неделю, но у здания высшего законодательного органа собирались протестующие, которые практически сразу заявили, что не разойдутся, пока парламент не проголосует против ратификации документа.В итоге между силовиками и митингующими начались столкновения, закончившиеся штурмом и проникновением последних в здания парламента и администрации президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек. Манифестанты стали требовать отставки действующего главы государства Аслана Бжании.Он, в свою очередь, пообещал покинуть пост, когда протестующие освободят здание парламента. Президент также выразил готовность выдвинуть свою кандидатуру на выборах весной следующего года. Манифестанты отвергли это предложение и заявили, что примут только отставку Бжании.

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html

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Протестующие возводят баррикады перед зданием парламента Абхазии Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед ним, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-16T17:21 true PT0M12S

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в мире, абхазия, россия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024