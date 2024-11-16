https://ria.ru/20241116/abkhaziya-1984169547.html
Протестующие в Абхазии собрались у здания администрации президента
Протестующие в Абхазии собрались у здания администрации президента - РИА Новости, 16.11.2024
Протестующие в Абхазии собрались у здания администрации президента
Протестующие собрались у здания администрации президента Абхазии в Сухуме после призыва лидеров оппозиции, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T14:21
2024-11-16T14:21
2024-11-16T17:13
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протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 16 ноя - РИА Новости. Протестующие собрались у здания администрации президента Абхазии в Сухуме после призыва лидеров оппозиции, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Площадь перед зданием администрации президента, которая вместе с остальным правительственным комплексом вчера была захвачена протестующими, заполнена людьми. Они ждут выступления лидеров протеста. В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний. Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.
https://ria.ru/20241116/abkhaziya-1984169143.html
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в мире, россия, абхазия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024
В мире, Россия, Абхазия, Сухум, Аслан Бжания, Протесты в Абхазии — 2024
Протестующие в Абхазии собрались у здания администрации президента
Абхазская оппозиция собралась у здания администрации президента в Сухуме