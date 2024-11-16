https://ria.ru/20241116/abkhaziya-1984169365.html

В Абхазии обсудят с президентом политический кризис

В Абхазии обсудят с президентом политический кризис - РИА Новости, 16.11.2024

В Абхазии обсудят с президентом политический кризис

Жители Очамчырского района Абхазии обсудят с президентом страны политический кризис, заявил журналистам глава администрации района Беслан Бигвава. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T12:11

2024-11-16T12:11

2024-11-16T17:12

в мире

абхазия

очамчырский район

сухум

протесты в абхазии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983972006_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_d827b7bbb2793c5320b3116441690dc7.jpg

СУХУМ, 16 ноя – РИА Новости. Жители Очамчырского района Абхазии обсудят с президентом страны политический кризис, заявил журналистам глава администрации района Беслан Бигвава. "Сегодня мы обсудим с президентом события 15 ноября. Вчера была попытка государственного переворота", - заявил Бигвава. Встреча жителей Очамчырского района с президентом состоится в школе в селе Тамыш 16 ноября. Накануне у парламента Абхазии прошла акция оппозиции против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии. Депутаты парламента отказались проводить сессию под давлением протестующих, но это вызвало еще больший протест. Оппозиционеры потребовали депутатов провести голосование. Когда стало понятно, что сессии не будет, протестующие сломали забор вокруг комплекса правительственных зданий, частью которого является парламент, а затем ворвались в само здание. Президент, депутаты и правительство покинули свои рабочие места. А оппозиция стала требовать отставки президента. Начались переговоры между оппозицией и властью. Завершись они поздно вечером обращением президента к своим сторонникам, где он заявил, что он и все члены правительства остаются на своих местах, а затем отбыл свой родной дом в село Тамыш. 16 ноября в селе Тамыш состоится встреча президента с сельчанами, а у стен парламента митинг оппозиции. Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики. В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html

абхазия

очамчырский район

сухум

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протестующие возводят баррикады перед зданием парламента Абхазии Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед ним, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-16T12:11 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, абхазия, очамчырский район, сухум, протесты в абхазии — 2024