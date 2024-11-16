https://ria.ru/20241116/abkhaziya-1984169143.html

Экс-глава МИД Абхазии прокомментировал протесты в республике

Экс-глава МИД Абхазии прокомментировал протесты в республике - РИА Новости, 16.11.2024

Экс-глава МИД Абхазии прокомментировал протесты в республике

Нарушение конституционного порядка в Абхазии представляет угрозу для общества, его сохранение - гарантия укрепления нашей государственности, заявил основатель... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T17:08

2024-11-16T17:08

2024-11-16T17:10

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аслан бжания

протесты в абхазии — 2024

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Нарушение конституционного порядка в Абхазии представляет угрозу для общества, его сохранение - гарантия укрепления нашей государственности, заявил основатель платформы "Будущее Абхазии", экс-глава МИД республики Инал Ардзинба. "Республика Абхазия - правовое многонациональное демократическое государство. Нарушение конституционного порядка представляет угрозу для общества, его сохранение - гарантия укрепления нашей государственности", - сказал Ардзинба. В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. "Наши российские союзники сопереживают событиям в Абхазии. Неконституционные действия нарушают межгосударственный диалог, бьют по имиджу нашей страны. Настоятельно рекомендую не выходить за рамки правового поля. Выборы президента покажут, кому народ доверит управление страной", - заявил Ардзинба. Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний. Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, абхазия, россия, сухум, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024