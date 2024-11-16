Экс-глава МИД Абхазии прокомментировал протесты в республике

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Нарушение конституционного порядка в Абхазии представляет угрозу для общества, его сохранение - гарантия укрепления нашей государственности, заявил основатель платформы "Будущее Абхазии", экс-глава МИД республики Инал Ардзинба. "Республика Абхазия - правовое многонациональное демократическое государство. Нарушение конституционного порядка представляет угрозу для общества, его сохранение - гарантия укрепления нашей государственности", - сказал Ардзинба. В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента. "Наши российские союзники сопереживают событиям в Абхазии. Неконституционные действия нарушают межгосударственный диалог, бьют по имиджу нашей страны. Настоятельно рекомендую не выходить за рамки правового поля. Выборы президента покажут, кому народ доверит управление страной", - заявил Ардзинба. Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний. Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Нарушение конституционного порядка в Абхазии представляет угрозу для общества, его сохранение - гарантия укрепления нашей государственности, заявил основатель платформы "Будущее Абхазии", экс-глава МИД республики Инал Ардзинба.
"Республика Абхазия - правовое многонациональное демократическое государство. Нарушение конституционного порядка представляет угрозу для общества, его сохранение - гарантия укрепления нашей государственности", - сказал Ардзинба.
В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента.
"Наши российские союзники сопереживают событиям в Абхазии. Неконституционные действия нарушают межгосударственный диалог, бьют по имиджу нашей страны. Настоятельно рекомендую не выходить за рамки правового поля. Выборы президента покажут, кому народ доверит управление страной", - заявил Ардзинба.
Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.
Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
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