https://ria.ru/20241116/abkhaziya-1984160319.html

Президент Абхазии дал указания ввести усиленный режим работы министерств

Президент Абхазии дал указания ввести усиленный режим работы министерств - РИА Новости, 16.11.2024

Президент Абхазии дал указания ввести усиленный режим работы министерств

Президент Абхазии Аслан Бжания дал указания министрам, чтобы они перевели свои ведомства на усиленный режим работы в связи с протестами в стране, сообщает... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T15:54

2024-11-16T15:54

2024-11-16T16:04

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СУХУМ, 16 ноя - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания дал указания министрам, чтобы они перевели свои ведомства на усиленный режим работы в связи с протестами в стране, сообщает пресс-служба правительства республики.Сообщается, что в субботу Бжания провёл заседание кабмина."Президент Аслан Бжания провел заседание кабинета министров Абхазии, на котором обсуждались пути стабилизации ситуации, сложившейся в результате событий 15 ноября. Глава государства дал указания министрам, чтобы они перевели свои ведомства на усиленный режим работы", - сообщает пресс-служба.В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента.Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

абхазия, в мире, протесты в абхазии — 2024, аслан бжания, россия, сухум