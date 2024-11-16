https://ria.ru/20241116/abkhaziya-1984139342.html

Главы нескольких российских регионов выразили поддержку президенту Абхазии

Главы нескольких российских регионов выразили поддержку президенту Абхазии - РИА Новости, 16.11.2024

Главы нескольких российских регионов выразили поддержку президенту Абхазии

Главы нескольких регионов России, в том числе республик Северного Кавказа и Крыма, выразили поддержку президенту Абхазии Аслану Бжание и назвали события 15... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T12:30

2024-11-16T12:30

2024-11-16T12:38

абхазия

россия

в мире

северный кавказ

аслан бжания

протесты в абхазии — 2024

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СУХУМ, 16 ноя - РИА Новости. Главы нескольких регионов России, в том числе республик Северного Кавказа и Крыма, выразили поддержку президенту Абхазии Аслану Бжание и назвали события 15 ноября попыткой госпереворота, сообщили в пресс-службе абхазского президента."Руководители республик Северного Кавказа, Республики Крым, также главы других субъектов Российской Федерации в телефонном разговоре с ​президентом Абхазии Асланом Бжания выразили ему поддержку", - говорится в заявлении пресс-службы абхазского президента.Также там заявили, что собеседники Бжании назвали события 15 ноября попыткой государственного переворота и пожелали народу Абхазии мира и добра.В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента.Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html

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Протестующие возводят баррикады перед зданием парламента Абхазии Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед ним, передает корреспондент РИА Новости. 2024-11-16T12:30 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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абхазия, россия, в мире, северный кавказ, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024