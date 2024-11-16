Рейтинг@Mail.ru
Главы нескольких российских регионов выразили поддержку президенту Абхазии - РИА Новости, 16.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 16.11.2024 (обновлено: 12:38 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/abkhaziya-1984139342.html
Главы нескольких российских регионов выразили поддержку президенту Абхазии
Главы нескольких российских регионов выразили поддержку президенту Абхазии - РИА Новости, 16.11.2024
Главы нескольких российских регионов выразили поддержку президенту Абхазии
Главы нескольких регионов России, в том числе республик Северного Кавказа и Крыма, выразили поддержку президенту Абхазии Аслану Бжание и назвали события 15... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T12:30
2024-11-16T12:38
абхазия
россия
в мире
северный кавказ
аслан бжания
протесты в абхазии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984069703_0:0:1438:809_1920x0_80_0_0_842149434622a88704086c10123db732.jpg
СУХУМ, 16 ноя - РИА Новости. Главы нескольких регионов России, в том числе республик Северного Кавказа и Крыма, выразили поддержку президенту Абхазии Аслану Бжание и назвали события 15 ноября попыткой госпереворота, сообщили в пресс-службе абхазского президента."Руководители республик Северного Кавказа, Республики Крым, также главы других субъектов Российской Федерации в телефонном разговоре с ​президентом Абхазии Асланом Бжания выразили ему поддержку", - говорится в заявлении пресс-службы абхазского президента.Также там заявили, что собеседники Бжании назвали события 15 ноября попыткой государственного переворота и пожелали народу Абхазии мира и добра.В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента.Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html
абхазия
россия
северный кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Протестующие возводят баррикады перед зданием парламента Абхазии
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед ним, передает корреспондент РИА Новости.
2024-11-16T12:30
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984069703_137:0:1222:814_1920x0_80_0_0_422cbb13bf305dfa08d3156bd29c6560.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, россия, в мире, северный кавказ, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024
Абхазия, Россия, В мире, Северный Кавказ, Аслан Бжания, Протесты в Абхазии — 2024
Главы нескольких российских регионов выразили поддержку президенту Абхазии

Главы регионов России, в том числе Северного Кавказа и Крыма, поддержали Бжанию

© Sputnik / Томас ТхайцукПрезидент Абхазии Аслан Бжания
Президент Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Абхазии Аслан Бжания. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СУХУМ, 16 ноя - РИА Новости. Главы нескольких регионов России, в том числе республик Северного Кавказа и Крыма, выразили поддержку президенту Абхазии Аслану Бжание и назвали события 15 ноября попыткой госпереворота, сообщили в пресс-службе абхазского президента.
"Руководители республик Северного Кавказа, Республики Крым, также главы других субъектов Российской Федерации в телефонном разговоре с ​президентом Абхазии Асланом Бжания выразили ему поддержку", - говорится в заявлении пресс-службы абхазского президента.
Также там заявили, что собеседники Бжании назвали события 15 ноября попыткой государственного переворота и пожелали народу Абхазии мира и добра.
В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента.
Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.
Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.
Адгур Ардзинба у входа в здание парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Кровь и баррикады: что на самом деле происходит в Абхазии
15 ноября, 18:17
 
АбхазияРоссияВ миреСеверный КавказАслан БжанияПротесты в Абхазии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала