https://ria.ru/20241116/abkhaziya-1984139342.html
Главы нескольких российских регионов выразили поддержку президенту Абхазии
Главы нескольких российских регионов выразили поддержку президенту Абхазии - РИА Новости, 16.11.2024
Главы нескольких российских регионов выразили поддержку президенту Абхазии
Главы нескольких регионов России, в том числе республик Северного Кавказа и Крыма, выразили поддержку президенту Абхазии Аслану Бжание и назвали события 15... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T12:30
2024-11-16T12:30
2024-11-16T12:38
абхазия
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северный кавказ
аслан бжания
протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 16 ноя - РИА Новости. Главы нескольких регионов России, в том числе республик Северного Кавказа и Крыма, выразили поддержку президенту Абхазии Аслану Бжание и назвали события 15 ноября попыткой госпереворота, сообщили в пресс-службе абхазского президента."Руководители республик Северного Кавказа, Республики Крым, также главы других субъектов Российской Федерации в телефонном разговоре с президентом Абхазии Асланом Бжания выразили ему поддержку", - говорится в заявлении пресс-службы абхазского президента.Также там заявили, что собеседники Бжании назвали события 15 ноября попыткой государственного переворота и пожелали народу Абхазии мира и добра.В пятницу протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента.Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.
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Протестующие возводят баррикады перед зданием парламента Абхазии
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед ним, передает корреспондент РИА Новости.
2024-11-16T12:30
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абхазия, россия, в мире, северный кавказ, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024
Абхазия, Россия, В мире, Северный Кавказ, Аслан Бжания, Протесты в Абхазии — 2024
Главы нескольких российских регионов выразили поддержку президенту Абхазии
Главы регионов России, в том числе Северного Кавказа и Крыма, поддержали Бжанию
СУХУМ, 16 ноя - РИА Новости. Главы нескольких регионов России, в том числе республик Северного Кавказа и Крыма, выразили поддержку президенту Абхазии Аслану Бжание и назвали события 15 ноября попыткой госпереворота, сообщили в пресс-службе абхазского президента.
"Руководители республик Северного Кавказа, Республики Крым
, также главы других субъектов Российской Федерации в телефонном разговоре с президентом Абхазии Асланом Бжания
выразили ему поддержку", - говорится в заявлении пресс-службы абхазского президента.
Также там заявили, что собеседники Бжании назвали события 15 ноября попыткой государственного переворота и пожелали народу Абхазии мира и добра.
В пятницу протестующие в Сухуме
, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, взяли под свой контроль здание администрации президента республики и здание парламента.
Абхазский парламент должен был в пятницу рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге парламентарии решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Протестующие практически сразу заявили, что не намерены расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации, выломали ворота правительственного комплекса и потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Позднее часть протестующих смогли проникнуть в здание парламента, выбили стекла в некоторых кабинетах и сломали стол в зал заседаний.
Позднее пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.