https://ria.ru/20241116/abkhaziya-1984136756.html

Число пострадавших при беспорядках в Абхазии увеличилось

Число пострадавших при беспорядках в Абхазии увеличилось - РИА Новости, 16.11.2024

Число пострадавших при беспорядках в Абхазии увеличилось

Четырнадцать человек пострадали в результате беспорядков в Сухуме, сообщила РИА Новости пресс-служба Минздрава Абхазии. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T12:01

2024-11-16T12:01

2024-11-16T12:01

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СУХУМ, 16 ноя – РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали в результате беспорядков в Сухуме, сообщила РИА Новости пресс-служба Минздрава Абхазии. Ранее сообщалось о 13 раненых. "Уже 14 человек пострадали в результате беспорядков в Сухуме", - сообщили в ведомстве. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба утром в субботу навестил пострадавших и доложил президенту об их состоянии. "Утром 16 ноября министр здравоохранения Эдуард Бутба навестил граждан, пострадавших при столкновениях у комплекса правительственных зданий накануне. Министру доложили о текущем состоянии пациентов, он в свою очередь передал информацию президенту", - рассказали РИА Новости в Минздраве республики. Накануне у парламента Абхазии прошла акция оппозиции против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии. Депутаты парламента отказались проводить сессию под давлением протестующих, но это вызвало еще больший протест. Оппозиционеры потребовали депутатов провести голосование. Когда стало понятно, что сессии не будет, протестующие сломали забор вокруг комплекса правительственных зданий, частью которого является парламент, а затем ворвались в само здание. Президент, депутаты и правительство покинули свои рабочие места. А оппозиция стала требовать отставки президента. Начались переговоры между оппозицией и властью. Завершись они поздно вечером обращением президента к своим сторонникам, где он заявил, что он и все члены правительства остаются на своих местах, а затем отбыл свой родной дом в село Тамыш. 16 ноября в селе Тамыш состоится встреча с президента с сельчанами, а у стен парламента митинг оппозиции. Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики. В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html

https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983303638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, абхазия, сухум, протесты в абхазии — 2024, россия