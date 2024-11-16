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Число пострадавших при беспорядках в Абхазии увеличилось - РИА Новости, 16.11.2024
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12:01 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/abkhaziya-1984136756.html
Число пострадавших при беспорядках в Абхазии увеличилось
Число пострадавших при беспорядках в Абхазии увеличилось - РИА Новости, 16.11.2024
Число пострадавших при беспорядках в Абхазии увеличилось
Четырнадцать человек пострадали в результате беспорядков в Сухуме, сообщила РИА Новости пресс-служба Минздрава Абхазии. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T12:01
2024-11-16T12:01
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СУХУМ, 16 ноя – РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали в результате беспорядков в Сухуме, сообщила РИА Новости пресс-служба Минздрава Абхазии. Ранее сообщалось о 13 раненых. "Уже 14 человек пострадали в результате беспорядков в Сухуме", - сообщили в ведомстве. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба утром в субботу навестил пострадавших и доложил президенту об их состоянии. "Утром 16 ноября министр здравоохранения Эдуард Бутба навестил граждан, пострадавших при столкновениях у комплекса правительственных зданий накануне. Министру доложили о текущем состоянии пациентов, он в свою очередь передал информацию президенту", - рассказали РИА Новости в Минздраве республики. Накануне у парламента Абхазии прошла акция оппозиции против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии. Депутаты парламента отказались проводить сессию под давлением протестующих, но это вызвало еще больший протест. Оппозиционеры потребовали депутатов провести голосование. Когда стало понятно, что сессии не будет, протестующие сломали забор вокруг комплекса правительственных зданий, частью которого является парламент, а затем ворвались в само здание. Президент, депутаты и правительство покинули свои рабочие места. А оппозиция стала требовать отставки президента. Начались переговоры между оппозицией и властью. Завершись они поздно вечером обращением президента к своим сторонникам, где он заявил, что он и все члены правительства остаются на своих местах, а затем отбыл свой родной дом в село Тамыш. 16 ноября в селе Тамыш состоится встреча с президента с сельчанами, а у стен парламента митинг оппозиции. Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики. В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.
https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html
https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983303638.html
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в мире, абхазия, сухум, протесты в абхазии — 2024, россия
В мире, Абхазия, Сухум, Протесты в Абхазии — 2024, Россия
Число пострадавших при беспорядках в Абхазии увеличилось

Минздрав Абхазии: 14 человек пострадали в результате беспорядков в Сухуме

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБеспорядки у здания парламента Абхазии
Беспорядки у здания парламента Абхазии - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости
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Беспорядки у здания парламента Абхазии
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СУХУМ, 16 ноя – РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали в результате беспорядков в Сухуме, сообщила РИА Новости пресс-служба Минздрава Абхазии.
Ранее сообщалось о 13 раненых.
Адгур Ардзинба у входа в здание парламента Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Кровь и баррикады: что на самом деле происходит в Абхазии
15 ноября, 18:17
"Уже 14 человек пострадали в результате беспорядков в Сухуме", - сообщили в ведомстве.
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба утром в субботу навестил пострадавших и доложил президенту об их состоянии.
"Утром 16 ноября министр здравоохранения Эдуард Бутба навестил граждан, пострадавших при столкновениях у комплекса правительственных зданий накануне. Министру доложили о текущем состоянии пациентов, он в свою очередь передал информацию президенту", - рассказали РИА Новости в Минздраве республики.
Накануне у парламента Абхазии прошла акция оппозиции против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Абхазии. Депутаты парламента отказались проводить сессию под давлением протестующих, но это вызвало еще больший протест. Оппозиционеры потребовали депутатов провести голосование. Когда стало понятно, что сессии не будет, протестующие сломали забор вокруг комплекса правительственных зданий, частью которого является парламент, а затем ворвались в само здание.
Протесты в Абхазии
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
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2 из 10
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Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

Обстановка у парламента Абхазии

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пострадали 13 человек.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Митингующие также потребовали отставки президента.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях.

Оппозиция раскритиковала документ и вышла на протесты. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сегодня высший законодательный орган Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации скандального соглашения, но по решению депутатов заседание отменили.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Тем не менее оппозиция вышла на протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Столкновения начались у здания парламента, затем переместились к администрации президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Протестующие выломали грузовиком часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Толпа сломала решетки на окнах здания парламента и прорвалась внутрь.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Пострадали 13 человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Митингующие также потребовали отставки президента.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Администрация главы Абхазии уже пообещала, что откажется от ратификации соглашения, вызвавшего протесты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
Президент, депутаты и правительство покинули свои рабочие места. А оппозиция стала требовать отставки президента. Начались переговоры между оппозицией и властью. Завершись они поздно вечером обращением президента к своим сторонникам, где он заявил, что он и все члены правительства остаются на своих местах, а затем отбыл свой родной дом в село Тамыш. 16 ноября в селе Тамыш состоится встреча с президента с сельчанами, а у стен парламента митинг оппозиции.
Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, позволяет российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Как заявил ранее глава комитета по международным связям абхазского парламента Алхас Барциц, Абхазия самостоятельно не сможет найти средства на то, чтобы восстановить ключевые, основополагающие направления своей экономики.
В начале недели в Сухуме прошли акции протеста оппозиции после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Несколько оппозиционеров вечером 11 ноября были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум. После освобождения своих сторонников днем 12 ноября оппозиционеры разблокировали проезд.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Абхазская оппозиция готовится вернуть республику в состав Грузии
12 ноября, 15:23
 
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