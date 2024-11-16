В Абхазии оппозиция выступила с обращением о ситуации в стране

СУХУМ, 16 ноя — РИА Новости. В Абхазии оппозиция, которая несколько дней проводит акции протеста, призвала в Telegram-канале к отставке президента Аслана Бжании и стабилизации ситуации. "Наша задача добиться отставки Бжании и стабилизировать политическую ситуацию в стране", — говорится в обращении. Оппозиционные силы готовятся к проведению митинга и призывают граждан вновь собраться у здания парламента. Что происходит в АбхазииНакануне парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект о ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге заседание не состоялось — депутаты решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю.Тем временем у здания парламента по призыву оппозиции стали собираться протестующие, которые практически сразу заявили, что расходиться не намерены, пока высший государственный орган не проголосует против ратификации документа. Когда стало понятно, что заседания не будет, между митингующими и силовиками начались столкновения. Сторонники оппозиции сломали забор вокруг вокруг комплекса правительственных зданий, а затем ворвались в парламент и администрацию президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек.Президент, депутаты и правительство покинули рабочие места, а оппозиция стала требовать отставки главы государства. Начались переговоры, которые поздно вечером завершились обращением президента к своим сторонникам. Бжания заявил, что он и все члены правительства остаются на своих местах, а затем отправился в свое родное село Тамыш. На сегодня у президента запланирована встреча с сельчанами.
Оппозиционные силы готовятся к проведению митинга и призывают граждан вновь собраться у здания парламента.
Что происходит в Абхазии
Накануне парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект о ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге заседание не состоялось — депутаты решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю.
Оппозиция настаивает, что после ратификации соглашения российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес. Основное требование — отложить принятие документа до президентских выборов, которые пройдут в республике весной. По мнению протестующих, он должен стать одним из пунктов предвыборных программ.
Тем временем у здания парламента по призыву оппозиции стали собираться протестующие, которые практически сразу заявили, что расходиться не намерены, пока высший государственный орган не проголосует против ратификации документа. Когда стало понятно, что заседания не будет, между митингующими и силовиками начались столкновения. Сторонники оппозиции сломали забор вокруг вокруг комплекса правительственных зданий, а затем ворвались в парламент и администрацию президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек.
Президент, депутаты и правительство покинули рабочие места, а оппозиция стала требовать отставки главы государства. Начались переговоры, которые поздно вечером завершились обращением президента к своим сторонникам. Бжания заявил, что он и все члены правительства остаются на своих местах, а затем отправился в свое родное село Тамыш. На сегодня у президента запланирована встреча с сельчанами.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Президент подчеркивал, что отсутствие соглашения об инвестиционной деятельности с Россией несет риски для республики. А глава парламентского комитета по международным связям Алхас Барциц констатировал, что Абхазия не сможет самостоятельно найти средства на восстановление ключевых направлений своей экономики.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.