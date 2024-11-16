https://ria.ru/20241116/abkhaziya-1984132182.html

В Абхазии оппозиция выступила с обращением о ситуации в стране

В Абхазии оппозиция выступила с обращением о ситуации в стране - РИА Новости, 16.11.2024

В Абхазии оппозиция выступила с обращением о ситуации в стране

В Абхазии оппозиция, которая несколько дней проводит акции протеста, призвала в Telegram-канале к отставке президента Аслана Бжании и стабилизации ситуации. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T10:55

2024-11-16T10:55

2024-11-16T12:38

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протесты в абхазии — 2024

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СУХУМ, 16 ноя — РИА Новости. В Абхазии оппозиция, которая несколько дней проводит акции протеста, призвала в Telegram-канале к отставке президента Аслана Бжании и стабилизации ситуации. "Наша задача добиться отставки Бжании и стабилизировать политическую ситуацию в стране", — говорится в обращении. Оппозиционные силы готовятся к проведению митинга и призывают граждан вновь собраться у здания парламента. Что происходит в АбхазииНакануне парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект о ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге заседание не состоялось — депутаты решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю.Тем временем у здания парламента по призыву оппозиции стали собираться протестующие, которые практически сразу заявили, что расходиться не намерены, пока высший государственный орган не проголосует против ратификации документа. Когда стало понятно, что заседания не будет, между митингующими и силовиками начались столкновения. Сторонники оппозиции сломали забор вокруг вокруг комплекса правительственных зданий, а затем ворвались в парламент и администрацию президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек.Президент, депутаты и правительство покинули рабочие места, а оппозиция стала требовать отставки главы государства. Начались переговоры, которые поздно вечером завершились обращением президента к своим сторонникам. Бжания заявил, что он и все члены правительства остаются на своих местах, а затем отправился в свое родное село Тамыш. На сегодня у президента запланирована встреча с сельчанами.

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1984052993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, абхазия, сухум, москва, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024