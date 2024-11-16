https://ria.ru/20241116/abkhaziya-1984103920.html

Президент Абхазии провел совещание с силовиками

Президент Абхазии провел совещание с силовиками - РИА Новости, 16.11.2024

Президент Абхазии провел совещание с силовиками

Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с силовиками вопросы обеспечения безопасности на фоне протестов, заявил секретарь Совбеза республики Рауль Лолуа, слова... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T02:00

2024-11-16T02:00

2024-11-16T09:32

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протесты в абхазии — 2024

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с силовиками вопросы обеспечения безопасности на фоне протестов, заявил секретарь Совбеза республики Рауль Лолуа, слова которого приводятся в Telegram-канале президентского информцентра."Президент не проводил Совбез, но при этом проводилось совещание с силовыми структурами, где обсуждались вопросы обеспечения безопасности страны в сложившейся ситуации", — сказал Лолуа. Что происходит в АбхазииНакануне парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект о ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге заседание не состоялось — депутаты решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Тем временем у здания парламента по призыву оппозиции стали собираться протестующие, которые практически сразу заявили, что расходиться не намерены, пока высший государственный орган не проголосует против ратификации документа. Вскоре между митингующими и силовиками начались столкновения. Сторонники оппозиции выломали часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками, а затем проникли на территорию и захватили весь комплекс правительственных зданий. По последним данным, при этом пострадали 13 человек.Протестующие также требовали отставки президента Бжании. Тот отказался сложить полномочия и заявил, что он, вице-президент и другие чиновники продолжат работу.Оппозиция, со своей стороны, заявила, что создала координационный совет для выхода из политического кризиса.

https://ria.ru/20241115/abkhaziya-1983973275.html

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в мире, абхазия, сухум, аслан бжания, рауль лолуа, протесты в абхазии — 2024