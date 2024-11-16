https://ria.ru/20241116/abkhaziya-1984103920.html
Президент Абхазии провел совещание с силовиками
Президент Абхазии провел совещание с силовиками - РИА Новости, 16.11.2024
Президент Абхазии провел совещание с силовиками
Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с силовиками вопросы обеспечения безопасности на фоне протестов, заявил секретарь Совбеза республики Рауль Лолуа, слова... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T02:00
2024-11-16T02:00
2024-11-16T09:32
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протесты в абхазии — 2024
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с силовиками вопросы обеспечения безопасности на фоне протестов, заявил секретарь Совбеза республики Рауль Лолуа, слова которого приводятся в Telegram-канале президентского информцентра."Президент не проводил Совбез, но при этом проводилось совещание с силовыми структурами, где обсуждались вопросы обеспечения безопасности страны в сложившейся ситуации", — сказал Лолуа. Что происходит в АбхазииНакануне парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект о ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге заседание не состоялось — депутаты решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю. Тем временем у здания парламента по призыву оппозиции стали собираться протестующие, которые практически сразу заявили, что расходиться не намерены, пока высший государственный орган не проголосует против ратификации документа. Вскоре между митингующими и силовиками начались столкновения. Сторонники оппозиции выломали часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками, а затем проникли на территорию и захватили весь комплекс правительственных зданий. По последним данным, при этом пострадали 13 человек.Протестующие также требовали отставки президента Бжании. Тот отказался сложить полномочия и заявил, что он, вице-президент и другие чиновники продолжат работу.Оппозиция, со своей стороны, заявила, что создала координационный совет для выхода из политического кризиса.
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в мире, абхазия, сухум, аслан бжания, рауль лолуа, протесты в абхазии — 2024
В мире, Абхазия, Сухум, Аслан Бжания, Рауль Лолуа, Протесты в Абхазии — 2024
Президент Абхазии провел совещание с силовиками
Секретарь совбеза Абхазии: Бжания обсудил с силовиками безопасность страны
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с силовиками вопросы обеспечения безопасности на фоне протестов, заявил секретарь Совбеза республики Рауль Лолуа, слова которого приводятся в Telegram-канале
президентского информцентра.
"Президент не проводил Совбез, но при этом проводилось совещание с силовыми структурами, где обсуждались вопросы обеспечения безопасности страны в сложившейся ситуации", — сказал Лолуа.
Накануне парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект о ратификации соглашения с Россией
об инвестициях. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге заседание не состоялось — депутаты решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю.
Оппозиция настаивает, что после ратификации соглашения российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес. Основное требование — отложить принятие документа до президентских выборов, которые пройдут в республике весной. По мнению протестующих, он должен стать одним из пунктов предвыборных программ.
Тем временем у здания парламента по призыву оппозиции стали собираться протестующие, которые практически сразу заявили, что расходиться не намерены, пока высший государственный орган не проголосует против ратификации документа. Вскоре между митингующими и силовиками начались столкновения. Сторонники оппозиции выломали часть ограды и начали забрасывать оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками, а затем проникли на территорию и захватили весь комплекс правительственных зданий. По последним данным, при этом пострадали 13 человек.
Протестующие также требовали отставки президента Бжании. Тот отказался сложить полномочия и заявил, что он, вице-президент и другие чиновники продолжат работу.
Оппозиция, со своей стороны, заявила, что создала координационный совет для выхода из политического кризиса.