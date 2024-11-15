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Выставка о "жизни" золота открылась в Якутске - РИА Новости, 15.11.2024
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Культура
 
15:07 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/zoloto-1983978503.html
Выставка о "жизни" золота открылась в Якутске
Выставка о "жизни" золота открылась в Якутске - РИА Новости, 15.11.2024
Выставка о "жизни" золота открылась в Якутске
Экспозиция, которая стартовала в пятницу в Якутске, рассказывает о происхождении золота, его роли в истории цивилизации, финансовой системе и техническом... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:07
2024-11-15T15:07
якутск
москва
красноярск
политехнический музей
золотодобывающая компания "полюс"
культура
новости культуры
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Экспозиция, которая стартовала в пятницу в Якутске, рассказывает о происхождении золота, его роли в истории цивилизации, финансовой системе и техническом прогрессе, а также об истории золотодобычи в регионе и новых технологиях производства, сообщает пресс-служба компании "Полюс".Это уже третий совместный проект золотодобытчика и Политехнического музея (Москва). До этого аналогичные экспозиции с акцентом на особенности каждой из территорий были открыты в Красноярске и Иркутске.Посетители выставки смогли проследить жизненный путь золота — от образования месторождений и геологоразведки до выплавки слитка. Также они увидели, как золото присутствует в повседневной жизни, бытовой электронике и высоких технологиях. Особое внимание было уделено якутской золотодобыче, которая в этом году отмечает 100-летие. Исторические вехи были представлены в интерактивном фотоальбоме, подготовленном по предоставленным Алданским краеведческим музеем архивным материалам. Центральным элементом экспозиции стал макет, отражающий ключевые этапы золотодобычи на расположенном в Алданском районе Куранахском рудном поле.Также специально для этой выставки были подготовлены мультимедийные материалы, наглядно демонстрирующие технологии и процессы добычи и переработки руды на золотоизвлекательной фабрике и площадке кучного выщелачивания. Посетители выставки, в том числе, смогли увидеть и плавку золота, говорится в сообщении."Выставка "Золото рядом" - важный профориентационный элемент просветительских программ "Полюса" для самой широкой аудитории. Она дает возможность посмотреть на отрасль как место приложения усилий профессионалов из самых разных сфер: от традиционных геологов, маркшейдеров, буровзрывников, гидрометаллургов или инженеров-обогатителей до специалистов в области автоматизации производства, цифровизации бизнес-процессов, экологии и охраны труда. Нам хотелось бы, чтобы выставка была интересна людям разных возрастов, в том числе и тем, кто готов изменить свой профессиональный трек и прийти работать к нам", – отметила директор по связям с общественностью компании "Полюс" Виктория Васильева, ее слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20231222/vystavka-1916921081.html
https://ria.ru/20231010/zoloto-1901688048.html
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якутск, москва, красноярск, политехнический музей, золотодобывающая компания "полюс", новости культуры
Якутск, Москва, Красноярск, Политехнический музей, Золотодобывающая компания "Полюс", Культура, Новости культуры

Выставка о "жизни" золота открылась в Якутске

© Фото : пресс-служба компании "Полюс"Выставка о "жизни" золота открылась в Якутске
Выставка о жизни золота открылась в Якутске - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : пресс-служба компании "Полюс"
Выставка о "жизни" золота открылась в Якутске
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Экспозиция, которая стартовала в пятницу в Якутске, рассказывает о происхождении золота, его роли в истории цивилизации, финансовой системе и техническом прогрессе, а также об истории золотодобычи в регионе и новых технологиях производства, сообщает пресс-служба компании "Полюс".
Это уже третий совместный проект золотодобытчика и Политехнического музея (Москва). До этого аналогичные экспозиции с акцентом на особенности каждой из территорий были открыты в Красноярске и Иркутске.
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Посетители выставки смогли проследить жизненный путь золота — от образования месторождений и геологоразведки до выплавки слитка. Также они увидели, как золото присутствует в повседневной жизни, бытовой электронике и высоких технологиях. Особое внимание было уделено якутской золотодобыче, которая в этом году отмечает 100-летие. Исторические вехи были представлены в интерактивном фотоальбоме, подготовленном по предоставленным Алданским краеведческим музеем архивным материалам. Центральным элементом экспозиции стал макет, отражающий ключевые этапы золотодобычи на расположенном в Алданском районе Куранахском рудном поле.
Также специально для этой выставки были подготовлены мультимедийные материалы, наглядно демонстрирующие технологии и процессы добычи и переработки руды на золотоизвлекательной фабрике и площадке кучного выщелачивания. Посетители выставки, в том числе, смогли увидеть и плавку золота, говорится в сообщении.
"Выставка "Золото рядом" - важный профориентационный элемент просветительских программ "Полюса" для самой широкой аудитории. Она дает возможность посмотреть на отрасль как место приложения усилий профессионалов из самых разных сфер: от традиционных геологов, маркшейдеров, буровзрывников, гидрометаллургов или инженеров-обогатителей до специалистов в области автоматизации производства, цифровизации бизнес-процессов, экологии и охраны труда. Нам хотелось бы, чтобы выставка была интересна людям разных возрастов, в том числе и тем, кто готов изменить свой профессиональный трек и прийти работать к нам", – отметила директор по связям с общественностью компании "Полюс" Виктория Васильева, ее слова приводит пресс-служба.
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Золотодобыча. Как стать "вольным старателем" и какое золото нельзя "намыть"
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КультураЯкутскМоскваКрасноярскПолитехнический музейЗолотодобывающая компания "Полюс"Новости культуры
 
 
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