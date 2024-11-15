https://ria.ru/20241115/zoloto-1983978503.html

Выставка о "жизни" золота открылась в Якутске

Выставка о "жизни" золота открылась в Якутске - РИА Новости, 15.11.2024

Выставка о "жизни" золота открылась в Якутске

Экспозиция, которая стартовала в пятницу в Якутске, рассказывает о происхождении золота, его роли в истории цивилизации, финансовой системе и техническом... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:07

2024-11-15T15:07

2024-11-15T15:07

якутск

москва

красноярск

политехнический музей

золотодобывающая компания "полюс"

культура

новости культуры

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Экспозиция, которая стартовала в пятницу в Якутске, рассказывает о происхождении золота, его роли в истории цивилизации, финансовой системе и техническом прогрессе, а также об истории золотодобычи в регионе и новых технологиях производства, сообщает пресс-служба компании "Полюс".Это уже третий совместный проект золотодобытчика и Политехнического музея (Москва). До этого аналогичные экспозиции с акцентом на особенности каждой из территорий были открыты в Красноярске и Иркутске.Посетители выставки смогли проследить жизненный путь золота — от образования месторождений и геологоразведки до выплавки слитка. Также они увидели, как золото присутствует в повседневной жизни, бытовой электронике и высоких технологиях. Особое внимание было уделено якутской золотодобыче, которая в этом году отмечает 100-летие. Исторические вехи были представлены в интерактивном фотоальбоме, подготовленном по предоставленным Алданским краеведческим музеем архивным материалам. Центральным элементом экспозиции стал макет, отражающий ключевые этапы золотодобычи на расположенном в Алданском районе Куранахском рудном поле.Также специально для этой выставки были подготовлены мультимедийные материалы, наглядно демонстрирующие технологии и процессы добычи и переработки руды на золотоизвлекательной фабрике и площадке кучного выщелачивания. Посетители выставки, в том числе, смогли увидеть и плавку золота, говорится в сообщении."Выставка "Золото рядом" - важный профориентационный элемент просветительских программ "Полюса" для самой широкой аудитории. Она дает возможность посмотреть на отрасль как место приложения усилий профессионалов из самых разных сфер: от традиционных геологов, маркшейдеров, буровзрывников, гидрометаллургов или инженеров-обогатителей до специалистов в области автоматизации производства, цифровизации бизнес-процессов, экологии и охраны труда. Нам хотелось бы, чтобы выставка была интересна людям разных возрастов, в том числе и тем, кто готов изменить свой профессиональный трек и прийти работать к нам", – отметила директор по связям с общественностью компании "Полюс" Виктория Васильева, ее слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20231222/vystavka-1916921081.html

https://ria.ru/20231010/zoloto-1901688048.html

якутск

москва

красноярск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

якутск, москва, красноярск, политехнический музей, золотодобывающая компания "полюс", новости культуры