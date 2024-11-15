https://ria.ru/20241115/zemletryasenie-1983880351.html
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,6
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,6 - РИА Новости, 15.11.2024
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,6
Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T08:56
2024-11-15T08:56
2024-11-15T09:00
в мире
папуа-новая гвинея
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает геологическая служба США (USGS). Подземные толчки были зафиксированы в 5.28 по времени UTC (8.28 мск) в 123 километрах к востоку-юго-востоку от города Кокопо. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 51,9 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20241110/kuba-1982976115.html
папуа-новая гвинея
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в мире, папуа-новая гвинея
В мире, Папуа-Новая Гвинея