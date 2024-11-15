https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1984087955.html

Зеленский испугался звонка Шольца Путину

Зеленский испугался звонка Шольца Путину - РИА Новости, 15.11.2024

Зеленский испугался звонка Шольца Путину

Владимир Зеленский испугался звонка канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину, заявив, что это "ящик Пандоры". РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T22:09

2024-11-15T22:09

2024-11-15T22:09

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский испугался звонка канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину, заявив, что это "ящик Пандоры". В пятницу Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны. "Звонок Олафа, по моему мнению, - это "ящик Пандоры". Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Президент России Владимир Путин провел впервые с декабря 2022 года телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, сообщает пресс-служба Кремля. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983945745.html

https://ria.ru/20241115/gosduma-1984015455.html

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