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Зеленский просил Шольца не звонить Путину, пишет Reuters - РИА Новости, 15.11.2024
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20:44 15.11.2024 (обновлено: 20:49 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1984077118.html
Зеленский просил Шольца не звонить Путину, пишет Reuters
Зеленский просил Шольца не звонить Путину, пишет Reuters - РИА Новости, 15.11.2024
Зеленский просил Шольца не звонить Путину, пишет Reuters
Владимир Зеленский просил канцлера ФРГ Олафа Шольца не проводить телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Reuters со... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T20:44
2024-11-15T20:49
германия
россия
владимир зеленский
олаф шольц
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский просил канцлера ФРГ Олафа Шольца не проводить телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в офисе Зеленского. "Владимир Зеленский предостерег Шольца от проведения телефонного разговора с Путиным", - говорится в публикации. Как отметил источник агентства, Зеленский заявил канцлеру ФРГ, что разговор якобы поможет уменьшить "изоляцию" России. В пятницу пресс-служба Кремля и Берлин подтвердили проведение телефонного разговора между канцлером Германии и российским лидером. Он состоялся по инициативе немецкой стороны.
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германия, россия, владимир зеленский, олаф шольц, владимир путин, в мире, украина
Германия, Россия, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Владимир Путин, В мире, Украина
Зеленский просил Шольца не звонить Путину, пишет Reuters

Reuters: Зеленский отговаривал Шольца от телефонного разговора с Путиным

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский просил канцлера ФРГ Олафа Шольца не проводить телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в офисе Зеленского.
"Владимир Зеленский предостерег Шольца от проведения телефонного разговора с Путиным", - говорится в публикации.
Как отметил источник агентства, Зеленский заявил канцлеру ФРГ, что разговор якобы поможет уменьшить "изоляцию" России.
В пятницу пресс-служба Кремля и Берлин подтвердили проведение телефонного разговора между канцлером Германии и российским лидером. Он состоялся по инициативе немецкой стороны.
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ГерманияРоссияВладимир ЗеленскийОлаф ШольцВладимир ПутинВ миреУкраина
 
 
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