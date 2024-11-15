https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1984077118.html

Зеленский просил Шольца не звонить Путину, пишет Reuters

Зеленский просил Шольца не звонить Путину, пишет Reuters - РИА Новости, 15.11.2024

Зеленский просил Шольца не звонить Путину, пишет Reuters

Владимир Зеленский просил канцлера ФРГ Олафа Шольца не проводить телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Reuters со... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T20:44

2024-11-15T20:44

2024-11-15T20:49

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский просил канцлера ФРГ Олафа Шольца не проводить телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в офисе Зеленского. "Владимир Зеленский предостерег Шольца от проведения телефонного разговора с Путиным", - говорится в публикации. Как отметил источник агентства, Зеленский заявил канцлеру ФРГ, что разговор якобы поможет уменьшить "изоляцию" России. В пятницу пресс-служба Кремля и Берлин подтвердили проведение телефонного разговора между канцлером Германии и российским лидером. Он состоялся по инициативе немецкой стороны.

https://ria.ru/20241115/zaharova-1984067186.html

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германия, россия, владимир зеленский, олаф шольц, владимир путин, в мире, украина