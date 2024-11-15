https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1984038157.html

В Киеве раскрыли, что ждет Зеленского при побеге из страны

В Киеве раскрыли, что ждет Зеленского при побеге из страны - РИА Новости, 15.11.2024

В Киеве раскрыли, что ждет Зеленского при побеге из страны

Владимир Зеленский политикой репрессий внутри страны сам себе осложняет путь побега из Украины в случае необходимости, предположил бывший советник Леонида Кучмы РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T17:24

2024-11-15T17:24

2024-11-15T17:33

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

россия

олег соскин

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский политикой репрессий внутри страны сам себе осложняет путь побега из Украины в случае необходимости, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube."Каждый ваш (Зеленского. — Прим. ред.) шаг по аресту, по запугиванию, по расправе — это вы себе закрываете, вы рушите свои коридоры свободы, по которым вы будете убегать", — отметил он.По словам эксперта, глава киевского режима своими действиями только понижает свой статус. Соскин также добавил, что Зеленский фактически захватил власть в стране, но ресурсов для ее удержания хватит на короткое время.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".В июне президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20241115/ukraina-1984015754.html

https://ria.ru/20241115/spetsoperatsiya-1983985155.html

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в мире, владимир зеленский, украина, россия, олег соскин