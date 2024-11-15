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В Киеве раскрыли, что ждет Зеленского при побеге из страны - РИА Новости, 15.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:24 15.11.2024 (обновлено: 17:33 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1984038157.html
В Киеве раскрыли, что ждет Зеленского при побеге из страны
В Киеве раскрыли, что ждет Зеленского при побеге из страны - РИА Новости, 15.11.2024
В Киеве раскрыли, что ждет Зеленского при побеге из страны
Владимир Зеленский политикой репрессий внутри страны сам себе осложняет путь побега из Украины в случае необходимости, предположил бывший советник Леонида Кучмы РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T17:24
2024-11-15T17:33
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
россия
олег соскин
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский политикой репрессий внутри страны сам себе осложняет путь побега из Украины в случае необходимости, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube."Каждый ваш (Зеленского. — Прим. ред.) шаг по аресту, по запугиванию, по расправе — это вы себе закрываете, вы рушите свои коридоры свободы, по которым вы будете убегать", — отметил он.По словам эксперта, глава киевского режима своими действиями только понижает свой статус. Соскин также добавил, что Зеленский фактически захватил власть в стране, но ресурсов для ее удержания хватит на короткое время.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".В июне президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20241115/ukraina-1984015754.html
https://ria.ru/20241115/spetsoperatsiya-1983985155.html
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, олег соскин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Олег Соскин
В Киеве раскрыли, что ждет Зеленского при побеге из страны

Соскин: Зеленский сам себе ограничивает возможности для побега из Украины

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский политикой репрессий внутри страны сам себе осложняет путь побега из Украины в случае необходимости, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube.
"Каждый ваш (Зеленского. — Прим. ред.) шаг по аресту, по запугиванию, по расправе — это вы себе закрываете, вы рушите свои коридоры свободы, по которым вы будете убегать", — отметил он.
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По словам эксперта, глава киевского режима своими действиями только понижает свой статус. Соскин также добавил, что Зеленский фактически захватил власть в стране, но ресурсов для ее удержания хватит на короткое время.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
В июне президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияОлег Соскин
 
 
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