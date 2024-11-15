https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1983870728.html

"Дергает за нитки": в Турции резко высказались о Зеленском

"Дергает за нитки": в Турции резко высказались о Зеленском - РИА Новости, 15.11.2024

"Дергает за нитки": в Турции резко высказались о Зеленском

Владимир Зеленский, как и все его окружение, оказался в ситуации, когда он давно стал марионеткой в руках западных стран, включая США, заявил турецкий журналист РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T05:30

2024-11-15T05:30

2024-11-15T06:12

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский, как и все его окружение, оказался в ситуации, когда он давно стал марионеткой в руках западных стран, включая США, заявил турецкий журналист Джейхун Бозкурт в эфире канала Ülke TV.Он, в частности, напомнил о договоренностях между Россией и Украиной весной 2022 года в Стамбуле, когда переговорных процесс был сорван по инициативе бывшего премьера Британии Бориса Джонсона, призвавшего Зеленского продолжать боевые действия."Вы договариваетесь, но затем приходит премьер Британии и заставляет вас отказаться, что означает, что вы не можете действовать без американских инструкций через британских посредников, то есть вы марионетка, и кукловод дергает вас за нитки так, как он хочет", — отметил эксперт.При этом он выразил сомнения в том, Дональд Трамп, придя в Белый дом, сможет оказывать аналогичное влияние на киевский режим."(Если — Прим. ред.) у Трампа есть в руках волшебная палочка, сможет ли он сделать это с первого раза?" —задался вопросом журналист.В СМИ появляется все больше информации касательно вариантов урегулирования конфликта на Украине. Британский журнал The Economist писал, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп может предложить Киеву переговоры по "формуле Вэнса", которая предполагает исключение вступления Украины в НАТОи отказ от освобожденных Россией территорий.Трамп ранее обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.

https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1983866732.html

https://ria.ru/20241114/zelenskij-1983765829.html

https://ria.ru/20241114/ukraina-1983846309.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, сша