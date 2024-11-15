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На Украине раскрыли два варианта действий Зеленского после победы Трампа - РИА Новости, 15.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:50 15.11.2024 (обновлено: 03:52 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1983866732.html
На Украине раскрыли два варианта действий Зеленского после победы Трампа
На Украине раскрыли два варианта действий Зеленского после победы Трампа - РИА Новости, 15.11.2024
На Украине раскрыли два варианта действий Зеленского после победы Трампа
Если Россия примет предложения победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по Украине, у Владимира Зеленского будет только два варианта... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T03:50
2024-11-15T03:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Если Россия примет предложения победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по Украине, у Владимира Зеленского будет только два варианта дальнейших действий, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в дипломатических кругах."Если Трамп реально выдвинет предложение об остановке войны по линии фронта и (Президент России Владимир — Прим. ред.) Путин сходу эту идею не отвергнет, то у Зеленского будет две возможные стратегии", — заявил собеседник.Первый вариант, по его словам, предполагает продолжение текущего курса, направленного на срыв попыток завершить конфликт, однако при таком подходе Зеленский рискует нарваться на жесткую реакцию новой американской администрации, что грозит серьезными внутриполитическими последствиями на Украине."Вторая (Стратегия. — Прим. ред.) — не пытаться препятствовать процессу завершения войны, а возглавить его. Приложив все усилия, чтоб это стало реальностью в ближайшее время", — добавил источник.В СМИ появляется все больше информации касательно вариантов урегулирования конфликта на Украине. Британский журнал The Economist писал, что победивший на выборах президента СШАДональд Трамп может предложить Киеву переговоры по "формуле Вэнса", которая предполагает исключение вступления Украины в НАТОи отказ от освобожденных Россией территорий.Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщала, что гарантии безопасности для Киева важнее территориального вопроса в контексте возможных мирных переговоров на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.Трамп ранее обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
https://ria.ru/20241114/podolyak-1983757122.html
https://ria.ru/20241114/zelenskiy-1983638884.html
https://ria.ru/20241113/ukraina-1983627200.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
На Украине раскрыли два варианта действий Зеленского после победы Трампа

"Страна.ua": у Зеленского есть два варианта ответа на мирные инициативы Трампа

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Если Россия примет предложения победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по Украине, у Владимира Зеленского будет только два варианта дальнейших действий, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
"Если Трамп реально выдвинет предложение об остановке войны по линии фронта и (Президент России Владимир — Прим. ред.) Путин сходу эту идею не отвергнет, то у Зеленского будет две возможные стратегии", — заявил собеседник.
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Офис Зеленского раскрыл часть придуманного под Трампа "мирного плана"
Вчера, 15:27
Первый вариант, по его словам, предполагает продолжение текущего курса, направленного на срыв попыток завершить конфликт, однако при таком подходе Зеленский рискует нарваться на жесткую реакцию новой американской администрации, что грозит серьезными внутриполитическими последствиями на Украине.
«
"Вторая (Стратегия. — Прим. ред.) — не пытаться препятствовать процессу завершения войны, а возглавить его. Приложив все усилия, чтоб это стало реальностью в ближайшее время", — добавил источник.
В СМИ появляется все больше информации касательно вариантов урегулирования конфликта на Украине. Британский журнал The Economist писал, что победивший на выборах президента СШАДональд Трамп может предложить Киеву переговоры по "формуле Вэнса", которая предполагает исключение вступления Украины в НАТОи отказ от освобожденных Россией территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
В Британии раскрыли, где держат Зеленского
Вчера, 01:18
Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщала, что гарантии безопасности для Киева важнее территориального вопроса в контексте возможных мирных переговоров на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.
Трамп ранее обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
"Это шантаж": на Украине ужаснулись из-за планов Зеленского
13 ноября, 21:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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