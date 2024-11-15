https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1983866732.html

На Украине раскрыли два варианта действий Зеленского после победы Трампа

На Украине раскрыли два варианта действий Зеленского после победы Трампа - РИА Новости, 15.11.2024

На Украине раскрыли два варианта действий Зеленского после победы Трампа

Если Россия примет предложения победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по Украине, у Владимира Зеленского будет только два варианта... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T03:50

2024-11-15T03:50

2024-11-15T03:52

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Если Россия примет предложения победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по Украине, у Владимира Зеленского будет только два варианта дальнейших действий, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в дипломатических кругах."Если Трамп реально выдвинет предложение об остановке войны по линии фронта и (Президент России Владимир — Прим. ред.) Путин сходу эту идею не отвергнет, то у Зеленского будет две возможные стратегии", — заявил собеседник.Первый вариант, по его словам, предполагает продолжение текущего курса, направленного на срыв попыток завершить конфликт, однако при таком подходе Зеленский рискует нарваться на жесткую реакцию новой американской администрации, что грозит серьезными внутриполитическими последствиями на Украине."Вторая (Стратегия. — Прим. ред.) — не пытаться препятствовать процессу завершения войны, а возглавить его. Приложив все усилия, чтоб это стало реальностью в ближайшее время", — добавил источник.В СМИ появляется все больше информации касательно вариантов урегулирования конфликта на Украине. Британский журнал The Economist писал, что победивший на выборах президента СШАДональд Трамп может предложить Киеву переговоры по "формуле Вэнса", которая предполагает исключение вступления Украины в НАТОи отказ от освобожденных Россией территорий.Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщала, что гарантии безопасности для Киева важнее территориального вопроса в контексте возможных мирных переговоров на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.Трамп ранее обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.

https://ria.ru/20241114/podolyak-1983757122.html

https://ria.ru/20241114/zelenskiy-1983638884.html

https://ria.ru/20241113/ukraina-1983627200.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский