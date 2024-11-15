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Путин отметил важность совершенствования здравоохранения - РИА Новости, 15.11.2024
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11:03 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/zdravookhranenie-1983905124.html
Путин отметил важность совершенствования здравоохранения
Путин отметил важность совершенствования здравоохранения - РИА Новости, 15.11.2024
Путин отметил важность совершенствования здравоохранения
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека отметил, что,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T11:03
2024-11-15T11:03
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека отметил, что, несмотря на усилия, в теме здравоохранения сохраняется немало проблем, требующих консолидации властей и граждан, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас по случаю открытия заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, которое посвящено такой важной теме, как право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. Подчеркну, вопросам совершенствования отечественного здравоохранения государство уделяет приоритетное внимание", - говорится в приветствии. Путин заявил, что в последнее время в РФ многое делается для укрепления здоровья людей, увеличения продолжительности жизни, внедрения передовых технологий диагностики и лечения заболеваний, а также повышения качества и доступности медпомощи. "Вместе с тем, в этой чувствительной сфере сохраняется немало проблем, требующих консолидированных усилий органов власти всех уровней, профессиональных объединений, гражданского общества", - подчеркнул он. Российский лидер отметил также большую работу, которую проводят российские омбудсмены. "Ваш богатый опыт, глубокое понимание проблем на местах, чуткость и неравнодушие к человеческим судьбам сегодня исключительно востребованы. Отрадно, что вы занимаетесь широкой просветительской деятельностью, адресно решаете серьезные, порой нестандартные вопросы, с которыми сталкиваются пациенты", - добавил президент. Путин пожелал участникам заседания осуществления намеченных планов и всего самого доброго.
https://ria.ru/20240507/soglashenie-1944290618.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин отметил важность совершенствования здравоохранения

Путин: в теме здравоохранения сохраняется немало проблем, требующих консолидации

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека отметил, что, несмотря на усилия, в теме здравоохранения сохраняется немало проблем, требующих консолидации властей и граждан, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас по случаю открытия заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, которое посвящено такой важной теме, как право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. Подчеркну, вопросам совершенствования отечественного здравоохранения государство уделяет приоритетное внимание", - говорится в приветствии.
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Путин заявил, что в последнее время в РФ многое делается для укрепления здоровья людей, увеличения продолжительности жизни, внедрения передовых технологий диагностики и лечения заболеваний, а также повышения качества и доступности медпомощи.
"Вместе с тем, в этой чувствительной сфере сохраняется немало проблем, требующих консолидированных усилий органов власти всех уровней, профессиональных объединений, гражданского общества", - подчеркнул он.
Российский лидер отметил также большую работу, которую проводят российские омбудсмены.
"Ваш богатый опыт, глубокое понимание проблем на местах, чуткость и неравнодушие к человеческим судьбам сегодня исключительно востребованы. Отрадно, что вы занимаетесь широкой просветительской деятельностью, адресно решаете серьезные, порой нестандартные вопросы, с которыми сталкиваются пациенты", - добавил президент.
Путин пожелал участникам заседания осуществления намеченных планов и всего самого доброго.
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