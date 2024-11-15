https://ria.ru/20241115/zapad-1983906105.html

На Западе раскрыли тайный план украинских генералов

На Западе раскрыли тайный план украинских генералов - РИА Новости, 15.11.2024

На Западе раскрыли тайный план украинских генералов

Украинские военные нарочно ограждают Владимира Зеленского от объективной информации с целью сместить его, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T11:07

2024-11-15T11:07

2024-11-15T14:41

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украинские военные нарочно ограждают Владимира Зеленского от объективной информации с целью сместить его, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."Они дают ему более обнадеживающую информацию о ситуации на поле боя, чем та, которая реально существует, <…> и я снова не могу избавиться от мысли, что это задумано специально, что это часть игры — сложной игры, направленной на то, чтобы убрать его", — предположил аналитик.Как отметил Меркурис, Зеленский сейчас не в состоянии воспринимать плохие новости, из-за чего его окружение "обволакивает" его приятной информацией.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.Выступая на заседании клуба "Валдай" 7 ноября Путин еще раз отметил, что Москва готова к переговорам с Киевом на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, и реалий, которые складываются на земле. При этом, подчеркнул он, речь не должна идти о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы усилить украинскую армию, а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений и сотрудничества в интересах двух братских народов.

https://ria.ru/20241115/germaniya-1983896180.html

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983880684.html

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