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На Западе раскрыли тайный план украинских генералов - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:07 15.11.2024 (обновлено: 14:41 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/zapad-1983906105.html
На Западе раскрыли тайный план украинских генералов
На Западе раскрыли тайный план украинских генералов - РИА Новости, 15.11.2024
На Западе раскрыли тайный план украинских генералов
Украинские военные нарочно ограждают Владимира Зеленского от объективной информации с целью сместить его, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T11:07
2024-11-15T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украинские военные нарочно ограждают Владимира Зеленского от объективной информации с целью сместить его, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."Они дают ему более обнадеживающую информацию о ситуации на поле боя, чем та, которая реально существует, &lt;…&gt; и я снова не могу избавиться от мысли, что это задумано специально, что это часть игры — сложной игры, направленной на то, чтобы убрать его", — предположил аналитик.Как отметил Меркурис, Зеленский сейчас не в состоянии воспринимать плохие новости, из-за чего его окружение "обволакивает" его приятной информацией.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.Выступая на заседании клуба "Валдай" 7 ноября Путин еще раз отметил, что Москва готова к переговорам с Киевом на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, и реалий, которые складываются на земле. При этом, подчеркнул он, речь не должна идти о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы усилить украинскую армию, а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений и сотрудничества в интересах двух братских народов.
https://ria.ru/20241115/germaniya-1983896180.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Западе раскрыли тайный план украинских генералов

Меркурис: украинские военные планируют убрать Зеленского

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украинские военные нарочно ограждают Владимира Зеленского от объективной информации с целью сместить его, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.
"Они дают ему более обнадеживающую информацию о ситуации на поле боя, чем та, которая реально существует, <…> и я снова не могу избавиться от мысли, что это задумано специально, что это часть игры — сложной игры, направленной на то, чтобы убрать его", — предположил аналитик.
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Как отметил Меркурис, Зеленский сейчас не в состоянии воспринимать плохие новости, из-за чего его окружение "обволакивает" его приятной информацией.
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
Выступая на заседании клуба "Валдай" 7 ноября Путин еще раз отметил, что Москва готова к переговорам с Киевом на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, и реалий, которые складываются на земле. При этом, подчеркнул он, речь не должна идти о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы усилить украинскую армию, а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений и сотрудничества в интересах двух братских народов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевМоскваВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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