Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал освобождение заложников приоритетом в контактах с ХАМАС - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/zalozhniki-1983904739.html
МИД назвал освобождение заложников приоритетом в контактах с ХАМАС
МИД назвал освобождение заложников приоритетом в контактах с ХАМАС - РИА Новости, 15.11.2024
МИД назвал освобождение заложников приоритетом в контактах с ХАМАС
Тема освобождения заложников - приоритет в контактах РФ с представителями политического крыла ХАМАС и других палестинских организаций, сообщила официальный... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T11:00
2024-11-15T11:00
в мире
россия
израиль
мария захарова
хамас
сектор газа
палестина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47088edff5a14023ab80f2b07fc92b13.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Тема освобождения заложников - приоритет в контактах РФ с представителями политического крыла ХАМАС и других палестинских организаций, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответе на сайте ведомства. "В данном контексте считаем нелишним напомнить, что, как показала практика, в деле решения проблемы заложников наиболее эффективными оказались политико-дипломатические методы", - говорится в сообщении Захаровой. "В ходе реализации достигнутых в ноябре 2023 году договоренностей между Израилем и ХАМАС были освобождены 78 человек, большинство из них – женщины и дети", - напомнила она. По словам Захаровой, "благодаря предпринятым нами настойчивым усилиям вне рамок этой сделки на свободу также вышли российские граждане Елена Труфанова и Ирина Татти (мать и бабушка Александра Труфанова), а также Рон Кривой". "Как неоднократно подчеркивалось руководством министерства в беседах с родственниками все еще удерживаемых в Газе российских граждан, тема освобождения заложников является приоритетной в наших контактах с представителями политического крыла ХАМАС и других палестинских организаций",- подчеркнула Захарова. "Последовательная работа по реализации данной гуманитарной задачи будет продолжена, в том числе по каналам российских посольств в странах Ближнего Востока", - заключила она.
https://ria.ru/20241115/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20241112/bayden-1983404367.html
россия
израиль
сектор газа
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_ef2c09926428f2b244d5cef584966539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, израиль, мария захарова, хамас, сектор газа, палестина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Израиль, Мария Захарова, ХАМАС, Сектор Газа, Палестина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД назвал освобождение заложников приоритетом в контактах с ХАМАС

Захарова назвала тему освобождения заложников приоритетом в контактах с ХАМАС

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Тема освобождения заложников - приоритет в контактах РФ с представителями политического крыла ХАМАС и других палестинских организаций, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответе на сайте ведомства.
"В данном контексте считаем нелишним напомнить, что, как показала практика, в деле решения проблемы заложников наиболее эффективными оказались политико-дипломатические методы", - говорится в сообщении Захаровой.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"В ходе реализации достигнутых в ноябре 2023 году договоренностей между Израилем и ХАМАС были освобождены 78 человек, большинство из них – женщины и дети", - напомнила она.
По словам Захаровой, "благодаря предпринятым нами настойчивым усилиям вне рамок этой сделки на свободу также вышли российские граждане Елена Труфанова и Ирина Татти (мать и бабушка Александра Труфанова), а также Рон Кривой".
"Как неоднократно подчеркивалось руководством министерства в беседах с родственниками все еще удерживаемых в Газе российских граждан, тема освобождения заложников является приоритетной в наших контактах с представителями политического крыла ХАМАС и других палестинских организаций",- подчеркнула Захарова.
"Последовательная работа по реализации данной гуманитарной задачи будет продолжена, в том числе по каналам российских посольств в странах Ближнего Востока", - заключила она.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Байден нахамил журналистке за вопрос об израильских заложниках
12 ноября, 22:04
 
В миреРоссияИзраильМария ЗахароваХАМАССектор ГазаПалестинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала