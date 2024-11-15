https://ria.ru/20241115/zalozhniki-1983904739.html
МИД назвал освобождение заложников приоритетом в контактах с ХАМАС
МИД назвал освобождение заложников приоритетом в контактах с ХАМАС - РИА Новости, 15.11.2024
МИД назвал освобождение заложников приоритетом в контактах с ХАМАС
Тема освобождения заложников - приоритет в контактах РФ с представителями политического крыла ХАМАС и других палестинских организаций, сообщила официальный... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T11:00
2024-11-15T11:00
2024-11-15T11:00
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мария захарова
хамас
сектор газа
палестина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Тема освобождения заложников - приоритет в контактах РФ с представителями политического крыла ХАМАС и других палестинских организаций, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответе на сайте ведомства. "В данном контексте считаем нелишним напомнить, что, как показала практика, в деле решения проблемы заложников наиболее эффективными оказались политико-дипломатические методы", - говорится в сообщении Захаровой. "В ходе реализации достигнутых в ноябре 2023 году договоренностей между Израилем и ХАМАС были освобождены 78 человек, большинство из них – женщины и дети", - напомнила она. По словам Захаровой, "благодаря предпринятым нами настойчивым усилиям вне рамок этой сделки на свободу также вышли российские граждане Елена Труфанова и Ирина Татти (мать и бабушка Александра Труфанова), а также Рон Кривой". "Как неоднократно подчеркивалось руководством министерства в беседах с родственниками все еще удерживаемых в Газе российских граждан, тема освобождения заложников является приоритетной в наших контактах с представителями политического крыла ХАМАС и других палестинских организаций",- подчеркнула Захарова. "Последовательная работа по реализации данной гуманитарной задачи будет продолжена, в том числе по каналам российских посольств в странах Ближнего Востока", - заключила она.
https://ria.ru/20241115/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20241112/bayden-1983404367.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, израиль, мария захарова, хамас, сектор газа, палестина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Израиль, Мария Захарова, ХАМАС, Сектор Газа, Палестина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД назвал освобождение заложников приоритетом в контактах с ХАМАС
Захарова назвала тему освобождения заложников приоритетом в контактах с ХАМАС
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Тема освобождения заложников - приоритет в контактах РФ с представителями политического крыла ХАМАС и других палестинских организаций, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответе
на сайте ведомства.
"В данном контексте считаем нелишним напомнить, что, как показала практика, в деле решения проблемы заложников наиболее эффективными оказались политико-дипломатические методы", - говорится в сообщении Захаровой.
"В ходе реализации достигнутых в ноябре 2023 году договоренностей между Израилем
и ХАМАС были освобождены 78 человек, большинство из них – женщины и дети", - напомнила она.
По словам Захаровой, "благодаря предпринятым нами настойчивым усилиям вне рамок этой сделки на свободу также вышли российские граждане Елена Труфанова и Ирина Татти (мать и бабушка Александра Труфанова), а также Рон Кривой".
"Как неоднократно подчеркивалось руководством министерства в беседах с родственниками все еще удерживаемых в Газе российских граждан, тема освобождения заложников является приоритетной в наших контактах с представителями политического крыла ХАМАС и других палестинских организаций",- подчеркнула Захарова.
"Последовательная работа по реализации данной гуманитарной задачи будет продолжена, в том числе по каналам российских посольств в странах Ближнего Востока", - заключила она.