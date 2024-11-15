https://ria.ru/20241115/zakonoproekt-1984051280.html

В ГД внесли проект о работах за пропаганду нацистской символики

В ГД внесли проект о работах за пропаганду нацистской символики - РИА Новости, 15.11.2024

В ГД внесли проект о работах за пропаганду нацистской символики

Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект, которым предлагается дополнить обязательными работами сроком до 100 часов наказание за публичную пропаганду или... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T18:06

2024-11-15T18:06

2024-11-15T18:16

россия

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818399993_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_39a166fa0926381d47810e6e51960eb1.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект, которым предлагается дополнить обязательными работами сроком до 100 часов наказание за публичную пропаганду или демонстрирование нацистской или экстремистской символики, документ доступен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статью 20.3 Кодекса об административных правонарушениях, которой установлено наказание за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами. "Законопроектом предлагается дополнить санкции частей 1 и 2 статьи 20.3 КоАП административным наказанием в виде обязательных работ, что позволит обеспечить дифференциацию административной ответственности и повысить эффективность противодействия соответствующим административным правонарушениям", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Правительство РФ отмечает, что анализ практики применения указанной нормы свидетельствует о тенденции к увеличению количества соответствующих правонарушений.

https://ria.ru/20241110/putin-1982882484.html

https://ria.ru/20240719/natsizm-1960779859.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, госдума рф, общество