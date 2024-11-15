https://ria.ru/20241115/zakonoproekt-1984051280.html
В ГД внесли проект о работах за пропаганду нацистской символики
В ГД внесли проект о работах за пропаганду нацистской символики - РИА Новости, 15.11.2024
В ГД внесли проект о работах за пропаганду нацистской символики
Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект, которым предлагается дополнить обязательными работами сроком до 100 часов наказание за публичную пропаганду или... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:06
2024-11-15T18:06
2024-11-15T18:16
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект, которым предлагается дополнить обязательными работами сроком до 100 часов наказание за публичную пропаганду или демонстрирование нацистской или экстремистской символики, документ доступен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статью 20.3 Кодекса об административных правонарушениях, которой установлено наказание за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами. "Законопроектом предлагается дополнить санкции частей 1 и 2 статьи 20.3 КоАП административным наказанием в виде обязательных работ, что позволит обеспечить дифференциацию административной ответственности и повысить эффективность противодействия соответствующим административным правонарушениям", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Правительство РФ отмечает, что анализ практики применения указанной нормы свидетельствует о тенденции к увеличению количества соответствующих правонарушений.
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
В ГД внесли проект о работах за пропаганду нацистской символики
В ГД РФ внесли проект о наказании работами за пропаганду нацистской символики
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект
, которым предлагается дополнить обязательными работами сроком до 100 часов наказание за публичную пропаганду или демонстрирование нацистской или экстремистской символики, документ доступен в думской электронной базе.
Изменения предлагается внести в статью 20.3 Кодекса об административных правонарушениях, которой установлено наказание за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами.
"Законопроектом предлагается дополнить санкции частей 1 и 2 статьи 20.3 КоАП административным наказанием в виде обязательных работ, что позволит обеспечить дифференциацию административной ответственности и повысить эффективность противодействия соответствующим административным правонарушениям", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Правительство РФ отмечает, что анализ практики применения указанной нормы свидетельствует о тенденции к увеличению количества соответствующих правонарушений.