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Захарова назвала позицию Польши по Украине цинизмом - РИА Новости, 15.11.2024
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19:30 15.11.2024 (обновлено: 23:33 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/zaharova-1984067186.html
Захарова назвала позицию Польши по Украине цинизмом
Захарова назвала позицию Польши по Украине цинизмом - РИА Новости, 15.11.2024
Захарова назвала позицию Польши по Украине цинизмом
Позиция Польши, которая гласит: "Ничего об Украине без Украины", является цинизмом, потому что именно усилиями НАТО "разговоры об Украине" скоро могут быть "без РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:30
2024-11-15T23:33
в мире
россия
польша
олаф шольц
мария захарова
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Позиция Польши, которая гласит: "Ничего об Украине без Украины", является цинизмом, потому что именно усилиями НАТО "разговоры об Украине" скоро могут быть "без украинцев", которых уничтожает Запад, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети Х, что канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал ему о телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным. Он выразил радость, что Шольц во время беседы с российским лидером отметил, что договоренностей по конфликту на Украине нельзя достигнуть без участия Киева. "Что за адский цинизм! Ведь именно усилиями НАТО "разговоры об Украине" скоро могут быть, по их же выражению, "без украинцев" — которых Запад уничтожает своими поставками вооружений и запретами ведения переговоров", — написала Захарова в своем телеграм-канале. В пятницу пресс-служба Кремля и Берлин подтвердили проведение телефонного разговора между канцлером Германии и российским лидером. Он состоялся по инициативе немецкой стороны. В понедельник Шольц сказал в интервью телеканалу ARD, что "подходящее время" для разговора с Путиным настанет "скоро". Канцлер заявил, что этому должны предшествовать многочисленные контакты, которые он ведет уже на протяжении длительного времени.
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в мире, россия, польша, олаф шольц, мария захарова, владимир путин, нато, ard, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, Польша, Олаф Шольц, Мария Захарова, Владимир Путин, НАТО, ARD, Выборы президента США — 2024
Захарова назвала позицию Польши по Украине цинизмом

Захарова: усилиями НАТО переговоры об Украине скоро могут быть без украинцев

© МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Позиция Польши, которая гласит: "Ничего об Украине без Украины", является цинизмом, потому что именно усилиями НАТО "разговоры об Украине" скоро могут быть "без украинцев", которых уничтожает Запад, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети Х, что канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал ему о телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным. Он выразил радость, что Шольц во время беседы с российским лидером отметил, что договоренностей по конфликту на Украине нельзя достигнуть без участия Киева.
"Что за адский цинизм! Ведь именно усилиями НАТО "разговоры об Украине" скоро могут быть, по их же выражению, "без украинцев" — которых Запад уничтожает своими поставками вооружений и запретами ведения переговоров", — написала Захарова в своем телеграм-канале.
В пятницу пресс-служба Кремля и Берлин подтвердили проведение телефонного разговора между канцлером Германии и российским лидером. Он состоялся по инициативе немецкой стороны.
В понедельник Шольц сказал в интервью телеканалу ARD, что "подходящее время" для разговора с Путиным настанет "скоро". Канцлер заявил, что этому должны предшествовать многочисленные контакты, которые он ведет уже на протяжении длительного времени.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Песков объяснил важность телефонного разговора Путина и Шольца
Вчера, 19:30
 
В миреРоссияПольшаОлаф ШольцМария ЗахароваВладимир ПутинНАТОARDВыборы президента США — 2024
 
 
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