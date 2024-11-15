https://ria.ru/20241115/zaharova-1984067186.html

Захарова назвала позицию Польши по Украине цинизмом

Захарова назвала позицию Польши по Украине цинизмом - РИА Новости, 15.11.2024

Захарова назвала позицию Польши по Украине цинизмом

Позиция Польши, которая гласит: "Ничего об Украине без Украины", является цинизмом, потому что именно усилиями НАТО "разговоры об Украине" скоро могут быть "без РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T19:30

2024-11-15T19:30

2024-11-15T23:33

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Позиция Польши, которая гласит: "Ничего об Украине без Украины", является цинизмом, потому что именно усилиями НАТО "разговоры об Украине" скоро могут быть "без украинцев", которых уничтожает Запад, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети Х, что канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал ему о телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным. Он выразил радость, что Шольц во время беседы с российским лидером отметил, что договоренностей по конфликту на Украине нельзя достигнуть без участия Киева. "Что за адский цинизм! Ведь именно усилиями НАТО "разговоры об Украине" скоро могут быть, по их же выражению, "без украинцев" — которых Запад уничтожает своими поставками вооружений и запретами ведения переговоров", — написала Захарова в своем телеграм-канале. В пятницу пресс-служба Кремля и Берлин подтвердили проведение телефонного разговора между канцлером Германии и российским лидером. Он состоялся по инициативе немецкой стороны. В понедельник Шольц сказал в интервью телеканалу ARD, что "подходящее время" для разговора с Путиным настанет "скоро". Канцлер заявил, что этому должны предшествовать многочисленные контакты, которые он ведет уже на протяжении длительного времени.

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