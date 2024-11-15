https://ria.ru/20241115/zaharova-1984015027.html

Макрону "прилетело" за издевательства над христианством, заявила Захарова

Макрону "прилетело" за издевательства над христианством, заявила Захарова - РИА Новости, 15.11.2024

Макрону "прилетело" за издевательства над христианством, заявила Захарова

Президенту Франции Эммануэлю Макрону "прилетело" за издевательства над христианством и здравым смыслом во время Олимпиады, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T16:15

2024-11-15T16:15

2024-11-15T21:05

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мария захарова

франциск (хорхе марио бергольо)

эммануэль макрон

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону "прилетело" за издевательства над христианством и здравым смыслом во время Олимпиады, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отказ папы римского Франциска посетить открытие восстановленного собора Парижской Богоматери."За издевательства над христианством и здравым смыслом, которые Макрон устроил на Олимпийских играх в Париже, ему прилетело. Президент Франции пригласил на открытие восстановленного собора Парижской Богоматери 8 декабря папу римского Франциска. Понтифик публично заявил, причем дважды, что в Париж он не поедет", — написала она в своем телеграм-канале. По мнению Захаровой, таким образом Парижу дают понять, что после того непотребства, которое было устроено на открытии Олимпиады, текущий режим едва ли достоин пастырского визита понтифика. "Не исключаю, что причиной отдающего презрением решения Франциска не ехать на церемонию открытия собора стали оказавшиеся достоянием общественности планы супруги Эммануэля — госпожи Брижит — вместо восстановления исторического здания водрузить над собором новый шпиль в форме огромного фаллоса с золотыми тестикулами", — отметила она. Захарова указала, что французы пытаются минимизировать ущерб от проявленной Святым престолом принципиальности, рассказывая о том, что папа не поедет в Париж, потому что у него якобы на этот день запланировано рукоположение католических прелатов. "Но все прекрасно понимают истинные мотивы произошедшего и аплодируют понтифику стоя. Тем более что, например, свой визит на Корсику в те же числа папа не отменял", — подчеркнула она.

https://ria.ru/20240314/zakharova-1933044309.html

https://ria.ru/20241103/makron-1981724355.html

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в мире, олимпийские игры, париж, франция, россия, мария захарова, франциск (хорхе марио бергольо), эммануэль макрон