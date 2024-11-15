https://ria.ru/20241115/zaderzhanie-1984085412.html

В Анталье задержали дерматолога, делавшего инъекции в автобусе

В Анталье задержали дерматолога, делавшего инъекции в автобусе - РИА Новости, 15.11.2024

В Анталье задержали дерматолога, делавшего инъекции в автобусе

Полиция задержала в Анталье фальшивого дерматолога, превратившего обычный микроавтобус в косметологический салон, среди пострадавших могут быть и иностранные... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T21:50

2024-11-15T21:50

2024-11-15T21:50

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СТАМБУЛ, 15 ноя - РИА Новости. Полиция задержала в Анталье фальшивого дерматолога, превратившего обычный микроавтобус в косметологический салон, среди пострадавших могут быть и иностранные туристы, сообщает газета Sabah. Полицейские задержали Рашита Г., оказывавшего нелегальные косметологические услуги на дому и в микроавтобусе, имея лишь школьное образование. "Полиция конфисковала из микроавтобуса нелегальные средства для ботокса, медицинское оборудование и шприцы общей стоимостью в 2,5 миллиона лир (более 72 тысяч долларов - ред.). Установлено, что мужчина подвергал жизни клиентов опасности, вкалывая им ботокс, отбеливая зубы и оказывая другие услуги", - пишет издание. Предполагается, что мужчина провел "сотни" операций, ему вменяется мошенничество, умышленное нанесение телесных повреждений и другие обвинения. При этом на счету у подозреваемого уже несколько уголовных дел. Суд отпустил мужчину на свободу, обязав отмечаться в участке. Одна из пострадавших клиенток Хиджран Чукур рассказала газете, что Рашит Г. представлялся дерматологом, после проведенной им операции с использованием лазера у женщины на лице остались ожоги. "Я до сих пор лечусь в частной клинике, часть ожогов осталась. Я угнетена, долгое время уже не смотрю в зеркало", - рассказала женщина. Женщина подала иск против псевдоврача. По ее словам, после появления новостей о задержании ей написали многие немецкие туристы, которые обращались к Рашиту Г., у многих из них тяжелые последствия от его услуг.

https://ria.ru/20240822/kazan-1967733495.html

анталья (провинция)

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анталья (провинция), в мире, турция