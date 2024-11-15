https://ria.ru/20241115/yanovskiy-1983868333.html

Суд не приобщил выводы медиков к делу экс-замминистра энергетики

Суд не приобщил выводы медиков к делу экс-замминистра энергетики - РИА Новости, 15.11.2024

Суд не приобщил выводы медиков к делу экс-замминистра энергетики

Мосгорсуд отказался приобщить заключение медицинского специалиста о состоянии здоровья бывшего замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского к материалам дела о... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T04:24

2024-11-15T04:24

2024-11-15T04:24

россия

москва

анатолий яновский

руслан кожура

наталия конева

московский городской суд

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

происшествия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отказался приобщить заключение медицинского специалиста о состоянии здоровья бывшего замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского к материалам дела о мошенничестве при ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт, рассказал РИА Новости его адвокат Руслан Кожура. Никулинский суд Москвы 25 октября арестовал Яновского, обвиняемого в хищении более 175 миллионов рублей при ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт. Накануне Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест экс-замминистра, он останется в СИЗО как минимум до 24 декабря. Адвокат Яновского настаивал на смягчении меры пресечения, поскольку, по его словам, его подзащитный не может находиться по медицинским показаниям под стражей. Защита просила приобщить к материалам дела заключение экспертов-медиков о состоянии здоровья Яновского. По словам адвоката, медицинские специалисты пришли к выводу, что имеющиеся у Яновского заболевания системы кровообращения привели "к значительному ограничению" его жизнедеятельности. "Ему дважды проводили стентирование коронарных артерий по экстренным показаниям. В настоящее время имеется очень высокий риск развития сердечно-сосудистых осложнений вплоть до фатального исхода. По этим критериям его заболевания входят в Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых (в совершении преступлений, утвержденный постановлением правительства РФ №3 от 14 января 2011 года - ред.). Несмотря на то, что прокурор не возражал против приобщения заключения медэкспертов, суд необоснованно отказал", - сказал Кожура. Он пояснил, что обычно такие документы всегда приобщают к материалам, особенно если все стороны согласны. Стентирование коронарных артерий - это специальная операция, которая препятствует развитию ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда. Вместе с Яновским в СИЗО отправились руководитель кузбасского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов "ГУРШ" Асельдир Раджабов и замдиректора ФГБУ "ГУРШ" Наталья Конева, жалобу на арест которой Мосгорсуд отклонил во вторник. Нынешнему замминистра энергетики Сергею Мочальникову суд избрал более мягкую меру пресечения, он находится под домашним арестом. По версии МВД, в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго заключили контракты на выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов, но "фактически работы были проведены не в полном объеме". Акты их приемки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств, были согласованы и подписаны представителями Минэнерго и уполномоченного бюджетного госучреждения. Согласно материалам дела, следствие оценивает ущерб в 175 миллионов 167 тысяч 230 рублей 18 копеек. Как ожидается, сумма может увеличиться в процессе расследования обстоятельств дела. В конце июня двоим участникам криминальной схемы были предъявлены обвинения, обоих суд заключил под стражу, сообщало МВД. В дальнейшем оперативники задокументировали возможную причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава министерства энергетики РФ, отмечали в ведомстве.

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россия, москва, анатолий яновский, руслан кожура, наталия конева, московский городской суд, министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия