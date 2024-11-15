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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:45 15.11.2024 (обновлено: 18:46 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/vzryv-1984057212.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 15.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
В Сумах на севере Украины прогремел еще один взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:45
2024-11-15T18:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
сумская область
украина
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Сумах на севере Украины прогремел еще один взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Ранее в пятницу украинские СМИ уже сообщали о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги. "В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 18.20 мск, в Сумской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, сумская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Украина, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

"Общественное": в Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Сумах на севере Украины прогремел еще один взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
Ранее в пятницу украинские СМИ уже сообщали о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги.
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"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 18.20 мск, в Сумской области звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФСумская областьУкраинаВ мире
 
 
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